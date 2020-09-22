Avrupa Spor Haftası etkinlikleri 81 ilde başlıyor - Son Dakika

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri 81 ilde başlıyor

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri 23-30 Eylül tarihleri arasında tüm Türkiye'de 81 il genelinde düzenlenecek spor faaliyetleri ve çeşitli aktiviteler ile kutlanacak.

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri 81 ilde başlıyor, System.String[]

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri 23-30 Eylül tarihleri arasında tüm Türkiye'de 81 il genelinde düzenlenecek spor faaliyetleri ve çeşitli aktiviteler ile kutlanacak.

Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, Türkiye'yi 2020 yılı Avrupa Spor Elçisi seçilmişti. Avrupa Spor Haftası kapsamında ülke genelinde bir dizi etkinliklere imza atacaklarını belirten Bölükbaşı, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle etkinliklerin daha kısıtlı ve korona virüs önlemleri kapsamında gerçekleşeceğini söyledi.

"Sağlık için spor günümüz teknolojisine en çok ihtiyaç duyduğumuz şey"

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu'nun 30 yıldır faaliyet gösterdiğini aktaran Federasyon Başkanı Yasin Bölükbaşı, "Herkes İçin Spor Federasyonu'nun asli görevi spor kültürünü, hareket etme kültürünü, sağlık için sporu tabana yaymak için kurulmuş bir federasyon. Federasyonun çok geniş bir hitap alanı var ve 3'ten 93'e bütün kitlelere hitap eden bir federasyon. Herkes için spor kültürü, hem Avrupa'da hem de tüm dünyada ilerleme kat ediyor. Çünkü sağlık için spor günümüz teknolojisine en çok ihtiyaç duyduğumuz şey. Çünkü günümüzde teknoloji bizi daha az hareket etmeye sevk ediyor. Hareket etme kültürünü daha sık yapmamız için bize aslında çağrıda bulunuyor. Örneğin önceden para yatırmak için bankaya, alışveriş yapmak için markete gitmeniz gerekirken şimdi tek tuşla halledebiliyorsunuz. Birçok şeyi teknoloji marifeti ille hiç hareket etmeden yapabiliyorsunuz artık. O yüzden herkes için spor hem spor kültürünü besleyen hem de sağlık için sporu beslemek amacıyla kurulmuş bir farkındalık federasyonu aslında" şeklinde konuştu.

"81 ilde çok farklı farklı etkinlikler yapılacak"

Avrupa Spor Haftası etkinliklerinin tüm yurtta salgın koşulları dikkate alınarak gerçekleştirileceğini hatırlatan Bölükbaşı, "Avrupa Spor Haftası 23-30 Eylül arasında 81 ilimizde farklı etkinliklerle ihya edeceğimiz bir hafta. Bunun açılış programını 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.30'da Anıttepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştireceğiz. Orada Gençlik Spor Bakanımız, bakanlık bürokratlarımız, milletvekillerimiz, sporcularımız bütün devlet ricalinin bulunduğu ve 81 ilimizden canlı bağlantı yaparak o illerdeki etkinliklerimizin de startını vereceğiz. Daha sonra 81 ilde bu spor faaliyetleri devam ederken 26 Eylül'de doğa güzeli Anadolumuzun güzel şehirlerinden olan Nevşehir'de etkinlikler gerçekleştireceğiz. 81 ilde çok farklı farklı etkinlikler yapılacak. Orada tüm vatandaşlarımız etkinlik alanına davetliler. Ancak bu sene virüs tehdidi altında giriyoruz. O yüzden sosyal mesafe kuralına çok dikkat ediyoruz. Alanlara gidecek vatandaşlara çağrımız şu virüsü aklınızdan çıkarmayın ama hareket etme kültürünü de hayatınızın içinde bulundurun" diye konuştu.

"Bizim için madalya insanların sağlıklı bir şekilde yaşamasıdır"

Dünya çapında sağlık harcamalarına çok büyük bütçeler ayırıldığını belirten Federasyon Başkanı Bölükbaşı, "Covid-19 ile mücadele ettiğimiz şu günlerde bunu daha çok gördük. Sağlık insanlar için vaz geçilmez bir şey sağlıklı bir toplum vazgeçilmez. Bununla birlikte biz şunu da söylüyoruz, sadece virüsle mücadele değil, şeker, tansiyon, kalp rahatsızlıkları hatta kanserin önüne geçebilecek tek şey, hareket etmek ve düzenli bir hayat. Sağlıklı bir hayat geçirebilmek için düzenli beslenmek. Artık reçetemizin kendi elimizde olduğunu bilmememiz lazım. Hareket ederek birçok ilaçtan kendimizi uzak tutabiliriz. Yeter ki insanlar o ilk adımı, ilk pedalı, ilk kulacı atabilsinler ve devamını getirebilsinler. Düzenli şekilde hareket etmek ve spor yapmak kesinlikle insanın bedeninde o gücü hissettirecektir. Avrupa Spor Haftası'nın vermiş olduğu mesajı sadece spor yapın, etkinlik yapın, eğlenin değil. Bunları yaparken de aynı zamanda kendi bedenine, kendi vücuduna da hizmet ettiğini hissetmesi lazım. Çünkü herkes için spor şunun mesajını da veriyor; biz kazananı kaybedeni olan branşları tabi ki destekliyoruz. Ama bizim için madalya insanların sağlıklı bir şekilde yaşamasıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Spor Federasyonu, Türkiye, Avrupa, Eylül, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa Spor Haftası etkinlikleri 81 ilde başlıyor - Son Dakika Spor

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