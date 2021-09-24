Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Başladı - Son Dakika

23-30 Eylül tarihleri arasında tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da "Aktif ol" ("Be active") sloganı ile düzenlenen "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri, Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün katılımıyla başladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende Kars'ta faaliyet gösteren spor kulüpleri ve spor okullar gösterilerini sundu. Düzenlenen etkinlikte Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan birer konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve protokol mensupları sahaya inerek tüm branşlarda gösterilerini sunan sporcuların gösterilerine ortak oldu. Protokol mensupları sporcular ile birlikte spor yaptı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz yaptığı konuşmada sporun, sağlık açısından faydalı, hem ruhsal hem de bedensel yönden kişisel gelişimi destekleyen, kişiyi disiplin altına alan ve sosyalleşmeyi sağlayan aktiviteler bütünü olduğunu söyledi.

Özellikle son yıllarda hantal, stresli ve sağlığı etkileyen daha birçok olumsuzluklar içindeki yaşam tarzına beslenme bozuklukların da eklenmesiyle sağlıklı bir yaşam için sporun vazgeçilmez olduğunu belirten Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: " Genel vücut sağlığı açısından baktığımızda; düzenli olarak yapılan sporun, kas kuvvetini artırdığı, ruhsal mutluluk ve motivasyonun yanında beyin sağlığını geliştirerek daha iyi düşünmeyi ve daha doğru kararlar vermeyi sağladığı, solunumun düzenlenmesini, vücudun bağışıklık sisteminin güçlenmesini, vücut ağırlığının korunmasını sağladığı ve bu sayede obezite ve obezite ile ilişkili olarak ortaya çıkabilecek hastalıkların gelişimini engellediği bir gerçektir. İşte bu amaçla; bir farkındalık yaratmak, hareket bilincini artırmak ve insanları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Avrupa Spor Haftası'nın, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle, her yaştan insanı bir araya getiren önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. " şeklinde konuştu.

Her yaştan tüm vatandaşları spor yapmaya davet eden Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: "Hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz bu güzel spor tesisimizden yararlanan, özellikle yürüyüş için buraya gelen çok sayıda vatandaşımızı görmekten büyük memnuniyet duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Avrupa Spor Haftası vesilesiyle; tüm hemşehrilerimizi sağlıklı bir yaşam için hayatları boyunca sürekli spor yapmaya ve fiziksel aktivitede bulunmaya çağırıyorum. Sporun ve fiziksel aktivitenin herkes tarafından bir yaşam tarzı olarak benimsenmesi temennisiyle tüm vatandaşlarımıza sporla dolu, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyor, saygılar sunuyorum. " İfadelerini kullandı.