Üye Girişi
Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Başladı - Son Dakika

Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Başladı

24.09.2021 09:59
Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Başladı

23-30 Eylül tarihleri arasında tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da "Aktif ol" ("Be active") sloganı ile düzenlenen "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri, Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün katılımıyla başladı.

23-30 Eylül tarihleri arasında tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da "Aktif ol" ("Be active") sloganı ile düzenlenen "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri, Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün katılımıyla başladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende Kars'ta faaliyet gösteren spor kulüpleri ve spor okullar gösterilerini sundu. Düzenlenen etkinlikte Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan birer konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve protokol mensupları sahaya inerek tüm branşlarda gösterilerini sunan sporcuların gösterilerine ortak oldu. Protokol mensupları sporcular ile birlikte spor yaptı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz yaptığı konuşmada sporun, sağlık açısından faydalı, hem ruhsal hem de bedensel yönden kişisel gelişimi destekleyen, kişiyi disiplin altına alan ve sosyalleşmeyi sağlayan aktiviteler bütünü olduğunu söyledi.

Özellikle son yıllarda hantal, stresli ve sağlığı etkileyen daha birçok olumsuzluklar içindeki yaşam tarzına beslenme bozuklukların da eklenmesiyle sağlıklı bir yaşam için sporun vazgeçilmez olduğunu belirten Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: " Genel vücut sağlığı açısından baktığımızda; düzenli olarak yapılan sporun, kas kuvvetini artırdığı, ruhsal mutluluk ve motivasyonun yanında beyin sağlığını geliştirerek daha iyi düşünmeyi ve daha doğru kararlar vermeyi sağladığı, solunumun düzenlenmesini, vücudun bağışıklık sisteminin güçlenmesini, vücut ağırlığının korunmasını sağladığı ve bu sayede obezite ve obezite ile ilişkili olarak ortaya çıkabilecek hastalıkların gelişimini engellediği bir gerçektir. İşte bu amaçla; bir farkındalık yaratmak, hareket bilincini artırmak ve insanları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Avrupa Spor Haftası'nın, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle, her yaştan insanı bir araya getiren önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. " şeklinde konuştu.

Her yaştan tüm vatandaşları spor yapmaya davet eden Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: "Hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz bu güzel spor tesisimizden yararlanan, özellikle yürüyüş için buraya gelen çok sayıda vatandaşımızı görmekten büyük memnuniyet duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Avrupa Spor Haftası vesilesiyle; tüm hemşehrilerimizi sağlıklı bir yaşam için hayatları boyunca sürekli spor yapmaya ve fiziksel aktivitede bulunmaya çağırıyorum. Sporun ve fiziksel aktivitenin herkes tarafından bir yaşam tarzı olarak benimsenmesi temennisiyle tüm vatandaşlarımıza sporla dolu, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyor, saygılar sunuyorum. " İfadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Türker Öksüz, Türkiye, Eylül, Kars, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Başladı - Son Dakika


Saplantılı aşık, aşkına karşılık vermeyen kadının yüzüne kimyasal madde döktü Saplantılı aşık, aşkına karşılık vermeyen kadının yüzüne kimyasal madde döktü         
10:40
Yeni gelen zamlarla, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Yeni gelen zamlarla, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?         
10:32
Tokat'ta Afrikalıların düğün konvoyunu görenler şaştı kaldı Tokat'ta Afrikalıların düğün konvoyunu görenler şaştı kaldı         
09:56
Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı         
09:05
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27
Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi         
23:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı         
17:47
Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı         
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03
34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum         
15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25
Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor         
15:21

Son Dakika Haberleri
10:37 İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı! Feci kaza anı kamerada
10:31 Yeni gelen zamlarla, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?
10:18 Son dakika: Enflasyon rakamlarıyla memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu
10:16 Son Dakika! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
10:15 Eski sevgilisine şiddet uygulayan şarkıcı Çağatay Akman'ın ifadesi ortaya çıktı: Öykü'den yardım istemeye gittim, tartışmaya kavgaya dönüştü
10:14 5 yıl önce canlandırdığı terörist rolü başına bela oldu! Şimdi kimseyi inandıramıyor
10:12 Sosyal medya da gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı
10:06 Hamileler dikkat! Plastiğe maruz kalmanın etkisi araştırıldı: Ömür boyu süren sonuçları olabilir
10:02 Son Dakika! TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı! Son 19 yılın zirvesi!
09:58 Son dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek! 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 10:43:02. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement