Üye Girişi
Avrupa Spor Haftası kapsamında Kırşehir'de doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

Avrupa Spor Haftası kapsamında Kırşehir'de doğa yürüyüşü yapıldı

25.09.2021 16:50
Avrupa Spor Haftası kapsamında Kırşehir'de doğa yürüyüşü yapıldı, System.String[]

Kırşehir'de Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı.

Kırşehir'de Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" temasıyla protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı doğa yürüyüşü düzenlendi.

Kırşehir Valiliği öncülüğünde Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen doğa yürüyüşü Boztepe yolu Kervansaray Ormanı mevkisinde gerçekleştirildi.

Yürüyüşün ardından konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yürüyüşün vatandaşları spora teşvik etmek maksadıyla düzenlendiğini belirtti.

Ülke olarak spora ve sağlıklı yaşama önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi, 23-30 Eylül tarihleri arası Avrupa Spor Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yıl özellikle her yaştan bireyin spor yapması adına özel sporcularımızın da dahil edildiği bu hafta kapsamında doğa yürüyüşü yapıyoruz. Doğayla iç içe, gençlerimizle gerçekleştirdiğimiz yürüyüşte 4 kilometreye yakın bir parkur kat ettik. Temiz havada, temiz çevrede yürüyüş yapmak hem bedene hem de ruha iyi gelen bir spor. Bütün vatandaşlarımızı ilimizin sahip olduğu böylesine güzel doğa ortamlarında spor yapmaya davet ediyorum."

Doğa yürüyüşünün ardından Vali Akın ve beraberindekiler günün anısına fidan dikti.

Avrupa Spor Haftası kapsamında Kırşehir'de doğa yürüyüşü yapıldı
Avrupa Spor Haftası kapsamında Kırşehir'de doğa yürüyüşü yapıldı
Avrupa Spor Haftası kapsamında Kırşehir'de doğa yürüyüşü yapıldı

Kırşehir Valiliği, Spor Federasyonu, Kırşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa Spor Haftası kapsamında Kırşehir'de doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Stüdyodakiler dondu kaldı! Ünlü kadın aktivist, canlı yayına çırılçıplak çıktı 17:05 Stüdyodakiler dondu kaldı! Ünlü kadın aktivist, canlı yayına çırılçıplak çıktı Odada çocukla baş başaydı! Kahraman kedi, tek hamlesiyle bebeği ölümden kurtardı 16:43 Odada çocukla baş başaydı! Kahraman kedi, tek hamlesiyle bebeği ölümden kurtardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD basınına S-400 açıklaması: Kimse bizim hangi ülkeden ne alacağımıza müdahale edemez 16:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD basınına S-400 açıklaması: Kimse bizim hangi ülkeden ne alacağımıza müdahale edemez
Canlı canlı gömülen bebek olayının altından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık 16:18 Canlı canlı gömülen bebek olayının altından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık Aracına binerken yaşadığı kaza sonucu eli kapıya sıkışan beyin cerrahının parmakları koptu 15:57 Aracına binerken yaşadığı kaza sonucu eli kapıya sıkışan beyin cerrahının parmakları koptu Sınırları zorlayan Aynur Aydın, 15:48 Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi
Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: TEKNOFEST'i dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz 15:33 Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: TEKNOFEST'i dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti 14:49 Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti

Son Dakika Haberleri
16:09 Manisa'da kavga ettikleri şahıslara beddua edip lanet okuyan din görevlisiyle müezzin açığa alındı
15:47 Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi
15:47 Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi
15:46 Ryan Babel'in şarkısını beğenmeyenlerin sayısı, beğenenleri ikiye katladı
15:32 Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: TEKNOFEST'i dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz
15:08 Mezarlıkta toprağa gömülü olarak bulunan bebeğin, annesi ve anneannesi tarafından bırakıldığı öne sürüldü
14:48 Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti
14:47 Alanya mağlubiyetiyle çıldıran Muslera, rakip futbolculara saldırdı! O anlar kameralarda
14:46 ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor
14:33 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı
Takım arkadaşından, Burak Yılmaz için olay benzetme: O bir katil Takım arkadaşından, Burak Yılmaz için olay benzetme: O bir katil         
17:15
Premier Lig'de haftanın maçında Manchester City, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti Premier Lig'de haftanın maçında Manchester City, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti         
16:51
Yeni doğum yapan eşini işkence ederek öldürmüş! Cani kocayı heyecanı ele verdi Yeni doğum yapan eşini işkence ederek öldürmüş! Cani kocayı heyecanı ele verdi         
16:42
Doğu'da karla mücadele edilirken, Bodrum'da tatilciler denizin keyfini sürdü Doğu'da karla mücadele edilirken, Bodrum'da tatilciler denizin keyfini sürdü         
16:29
Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı pert etti Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı pert etti         
16:07
En mutlu günleri kabusa döndü! Gelin arabasındakilerin 'yol verme' kavgasında 1 ölü, 1 yaralı En mutlu günleri kabusa döndü! Gelin arabasındakilerin 'yol verme' kavgasında 1 ölü, 1 yaralı         
15:56
10 gün önce evlenen doktor çiftin 4 bilezik için yaptığı kavgada kan aktı: 4 yaralı 10 gün önce evlenen doktor çiftin 4 bilezik için yaptığı kavgada kan aktı: 4 yaralı         
15:47
Böyle kaza görülmedi! Otomobilin çarptığı kızını gören anne baygınlık geçirdi Böyle kaza görülmedi! Otomobilin çarptığı kızını gören anne baygınlık geçirdi         
15:17
ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor         
14:47
3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı         
14:34
Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi         
14:24
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak         
14:08
TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu         
12:44
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 17:27:52. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Spor Haftası kapsamında Kırşehir'de doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement