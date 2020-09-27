Avrupa Spor Haftası'nda vatandaşları sporla buluşuyor - Son Dakika

Avrupa Spor Haftası'nda vatandaşları sporla buluşuyor

İzmit Belediyesi, her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasındaki Avrupa Spor Haftası'nda bisiklet turu, su kayağı, şalvarlı dans ve sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenleyerek vatandaşları sporla buluşturuyor.

Avrupa Spor Haftası'nda vatandaşları sporla buluşuyor, System.String[]

İzmit Belediyesi, her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasındaki Avrupa Spor Haftası'nda bisiklet turu, su kayağı, şalvarlı dans ve sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenleyerek vatandaşları sporla buluşturuyor.

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında; sporun tabana yayılması, hareket bilincinin her yaştan ve her statüden bireyin günlük rutini haline getirilmesi amacıyla kutlanan 'Avrupa Spor Haftası'nda düzenlediği birçok farklı etkinlikle vatandaşları sporla buluşturuyor. Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında ilk olarak, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün organizasyonu ile Hanımeli Kültür Merkezi Bisiklet Eğitim Pisti'nde toplanan bisiklet severler Şirintepe Mahallesi'ndeki Ekopark'a kadar yaklaşık 12 kilometre pedal çevirdi.

Sporseverler, etkinlikler kapsamında İzmit Belediyesinin doğal bir yaşam alanı olan Gölkaypark'ta su kayağı yapma fırsatı yakaladı. Farklı bireylere ulaşmak ve spor kültürünü geniş çevrelere yaymak adına Avrupa Spor Haftası'nda farklı aktivitelere imza atan İzmit Belediyesi, Solaklar'da ise kadınlara özel şalvarlı dans etkinliği düzenledi. Kadınlar, İzmit Belediyesi sayesinde dans eğitmeni eşliğinde şalvarlarıyla birlikte dans ederek hareketli ve sağlıklı yaşama "Merhaba" dedi.

Hafta sonu ise Yahya Kaptan Yürüyüş Yolunda 'Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü' sloganıyla sabahın erken saatlerinde bir araya gelen farklı yaş gruplarındaki 7den 70e herkes, doğa yürüyüşü yaparak temiz havanın keyfini çıkardı. Birbirinden farklı etkinliklerle halkı sporlar buluşturarak hareketli yaşam bilincini arttıran İzmit Belediyesi, bu sabah saat 08.30'da başlayacak Tarih Koridoru Yürüyüşü ile Avrupa Spor Haftası etkinliklerini tamamlayacak. - KOCAELİ

Avrupa Spor Haftası'nda vatandaşları sporla buluşuyor
Avrupa Spor Haftası'nda vatandaşları sporla buluşuyor
Avrupa Spor Haftası'nda vatandaşları sporla buluşuyor

İzmit Belediyesi, Avrupa, Eylül, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 13:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avrupa Spor Haftası'nda vatandaşları sporla buluşuyor - Son Dakika

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