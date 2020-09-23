Avrupa Spor Haftası törenle başladı - Son Dakika

Avrupa Spor Haftası törenle başladı

Avrupa Spor Haftası kapsamında "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği 50. Yıl Spor Parkı'nda düzenlenen törenle start aldı.

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Avrupa Spor Haftası kapsamında "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği 50. Yıl Spor Parkı'nda düzenlenen törenle start aldı. Düzenlenen törende çeşitli branşlarda sporcular yaptıkları gösterilerle herkes için spor ve sağlık günleri ile ilgili farkındalık oluşturdu. Etkinlik kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu canlı yayınla Balıkesir'e bağlanarak sporculara seslendi.

Vali Vekili Mitat Gözen, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesirli Milli Atlet İsmail Akçay, Balıkesirli Milli Boksör Ali Eren Demirezen'in de katıldığı etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu yeni yapılan tesislerle herkesi spor yapmaya yönlendirmek istediklerini kaydetti.

Lokman Arıcıoğlu: "Hem tesisleri hem de sporcuları ön plana çıkarmak istiyoruz"

Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri etkinliğinin açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Spor Haftası'nın bu yıl şehrimizde kutluyoruz. Bu kapsamda 50. Yıl Spor Parkı'nı modernize ederek bugün açılışını da bu vesileyle yapmış oluyoruz. Burası 1970'li yıllarda yapılmış bir spor parkı. İçerisinde yüzme havuzu, futbol bahası, açık spor olanları ve daha sonra Balıkesir Gençlik Merkezi'ni de koyduğumuz güzel bir kompleks haline geldi. Her gün yüzlerce çocuğumuz, gencimiz buradan istifade ediyor. Burada yeni bir halı sahamız var. O yüzden burası bir spor kompleksi oldu. Ben buraya gelen, akşamları burayı hınca hınç dolduran tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Avrupa Spor Haftası dolasıyla burayı özellikle seçmemizin nedeni de oydu. Çünkü gençlerimizin, sporcularımızın yoğun olarak katıldığı bir yerin öne çıkması gerekiyordu. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de böyle üst düzey organizasyonlarda beraber oluruz. Şehrimizin bu nitelikli hem spor komplekslerini hem sporcularını öne çıkarmış oluruz" diye konuştu.

Ali Eren Demirezen: "Ülkemizi ve bayrağımızı en iyi yerlere getirmeye devam edeceğiz"

Türkiye ve Balıkesir'i yaptığı maçlarda aldığı galibiyetlerle gururlandıran Milli Boksör Ali Eren Demirezen ise, "Hepinizin Avrupa Spor Haftasını kutluyorum. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, "Cumhuriyet ilmen, fikren, fennen ve bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister" demiştir. Biz de gençler olarak daima durmadan çalışarak bayrağımızı, ülkemizi en iyi yerlerde temsil etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Yavuz Subaşı: "Spora ve sporcuya desteklerimiz devam edecek"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı da 18 yıldır gerek spora ve sporculara yönelik desteklerinin devam ettiğini söyleyerek, "Sporu tabana yayarak 18 yıldan beri gerek belediyelerimiz aracılığıyla gerek bakanlık aracılığı ile spor yapmak isteyen her yaşta her kim varsa bugüne kadar destek verdik. İnşallah bu çalışmalar gençlerimizin zeki olmalarına, ahlaklı olmalarına ve hayatlarını bu temel ilkeler çerçevesinde baz almalarına sebep olacak" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: "Hayatta yenmeyi de yenilmeyi de spor öğretir"

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz törende yaptığı konuşmada, "Hayatta yenmeyi ve yenilmeyi öğreten spordur. Yenme ve yenilme arasındaki o kardeşlik duygusu işte bu müsabakalarda, birlikte yaptığınız sporlarda ortaya çıkar. Gençlere bir çok şeyi öğreten, kazandıran spordur. Gençler spora devam. Bizler de Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak her zaman yanınızdayız. Siz yeter ki spor yapın, bizi gururlandırın" dedi. Başkan Yılmaz ayrıca sporun tabana yayılmasını çok önemsediklerini bu nedenle 'herkes için spor' anlayışı geliştirecek adımlar attıklarını kaydetti, "Spor hepimiz için gerekli bir yaşam biçimidir. Birlikte Balıkesir'in sporunu ve gençliğini 10 numara yapacağız" diye konuştu.

Vali Vekili Mitat Gözen: "Hayallerimiz arasında spor da yer alsın"

İnsanlığın sağlığın önemini daha iyi anladığı bir dönemden geçtiğini vurgulayan Vali Yardımcısı Mitat Gözen, "Serbestçe birlikte spor yaptığımız günlerin özlemi içerisindeyiz. Devletimiz bizlere spor alanında önemli hizmet ve altyapılar sunuyor. Bu hastalığı def eder etmez hep birlikte bu tesislerde spor yapacağız. Sevgili gençler; kendiniz, şehriniz ve ülkeniz için hayalleriniz olsun, ülküleriniz olsun. Bu hayalleriniz içerisine de bir sporu da ömür boyu yapmayı mutlaka yerleştirin" açıklamasında bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Ankara'da yaptığı konuşma canlı olarak yayınlandı. Bakanın konuşmasının ardından törene katılan protokol üyeleri gençlerle birlikte spor yapma imkanı buldu. - BALIKESİR

Muhittin Yücel, Milletvekili, Balıkesir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa Spor Haftası törenle başladı - Son Dakika Spor

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