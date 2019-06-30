Avrupa Spor ve Kültür Festivali sona erdi

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Angela Merkel'den titreme görüntüleriyle ilgili kaygılara "İyiyim" yanıtı

Ozan Kabak, Schalke 04'e transfer oldu

Fatih Erbakan: İstanbul'u bu kez CHP'den Yeniden Refah olarak alacağız