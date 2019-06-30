Son Dakika Haberleri: Avrupa Spor ve Kültür Festivali sona erdi
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Avrupa Spor ve Kültür Festivali sona erdi

49 dakika önce

Almanya'nın Hamm kentinde düzenlenen ve üç gün süren Avrupa Spor ve Kültür Festivali (ASKFEST) sona erdi.

Almanya'nın Hamm kentinde düzenlenen ve üç gün süren Avrupa Spor ve Kültür Festivali (ASKFEST) sona erdi.
Eski bir maden ocağı olan Lippepark'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Hamm Belediyesi iş birliğiyle organize edilen ASKFEST'e Türklerin yanı sıra Almanlar da yoğun ilgi gösterdi.
Festival kapsamında spor müsabakaları yapıldı, çocuklar ve yetişkinler için oyunlarla kültür sanat etkinlikleri düzenlendi.
Binlerce ziyaretçi çeken, "Birlikte spor yap! Birlikte eğlen! Birlikte yaşa!" sloganıyla gerçekleştirilen festival, cuma günü başlayıp pazar akşamı sona erdi.
Festivalin gastronomi bölümünde Türk ve Alman mutfaklarının eşsiz örnekleri sergilendi, iki ülkenin kültürlerine ait ürünlerin yer aldığı stantlar açıldı.
Festival kapsamında Türk ve Alman milli futbol takımlarının unutulmaz isimleri dostluk maçı yaptı, tanınmış sanatçılar konserler verdi.
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti başta olmak üzere çevre ülke ve şehirlerden ilgililerin katıldığı festival Türk sporu, kültürü, sanatını üç gün boyunca Avrupa'ya taşıdı.
Avrupa Spor ve Kültür Festivali sona erdi
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:27 Kaynak: AA
Almanya, Hamm, Avrupa, Güncel
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