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Avrupa Su Sporları Şampiyonası'na koronavirüs engeli
6 saat önce
Avrupa Su Sporları Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle planlanan tarihlerde düzenlenemeyecek.
Avrupa Su Sporları Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle planlanan tarihlerde düzenlenemeyecek.
Avrupa Yüzme Birliğinden (LEN) yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ev sahipliğinde 11-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenmesi planlanan şampiyona, artan sağlık endişeleri ve seyahat kısıtlamaları yüzünden ertelendi.
Geçici olarak 17-30 Ağustos tarihlerinin belirlendiği ancak kesin tarihin, yerel organizasyon komitesiyle mayıs sonu veya haziran başında gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından belli olacağı da ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:16 Kaynak: AA
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