Avrupa Su Sporları Şampiyonası'na koronavirüs engeli

Avrupa Su Sporları Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle planlanan tarihlerde düzenlenemeyecek.

Avrupa Yüzme Birliğinden (LEN) yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ev sahipliğinde 11-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenmesi planlanan şampiyona, artan sağlık endişeleri ve seyahat kısıtlamaları yüzünden ertelendi.

Geçici olarak 17-30 Ağustos tarihlerinin belirlendiği ancak kesin tarihin, yerel organizasyon komitesiyle mayıs sonu veya haziran başında gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından belli olacağı da ifade edildi.