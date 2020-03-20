Avrupa Su Sporları Şampiyonası'na koronavirüs engeli - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa Su Sporları Şampiyonası'na koronavirüs engeli - Son Dakika Spor

Avrupa Su Sporları Şampiyonası'na koronavirüs engeli

6 saat önce

Avrupa Su Sporları Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle planlanan tarihlerde düzenlenemeyecek.

Avrupa Su Sporları Şampiyonası'na koronavirüs engeli, System.String[]

Avrupa Su Sporları Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle planlanan tarihlerde düzenlenemeyecek.

Avrupa Yüzme Birliğinden (LEN) yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ev sahipliğinde 11-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenmesi planlanan şampiyona, artan sağlık endişeleri ve seyahat kısıtlamaları yüzünden ertelendi.

Geçici olarak 17-30 Ağustos tarihlerinin belirlendiği ancak kesin tarihin, yerel organizasyon komitesiyle mayıs sonu veya haziran başında gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından belli olacağı da ifade edildi.

Macaristan, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:16 Kaynak: AA

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