Avrupa Süper Ligi çatırdıyor - Son Dakika

Avrupa Süper Ligi çatırdıyor

20.04.2021 22:19
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Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında yer alan Chelsea ve Manchester City'nin ardından Atletico Madrid ve Barcelona da gelen tepkiler üzerine geri adım attı.

Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında yer alan Chelsea ve Manchester City'nin ardından Atletico Madrid ve Barcelona da gelen tepkiler üzerine geri adım attı.

Avrupa futbolunda önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere Premier Ligi'nden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham; İspanya La Liga'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid; İtalya Seria A'dan AC Milan, Inter Milan ve Juventus Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunu açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından futbol dünyasında başta UEFA ve FIFA olmak üzere tepkiler çığ gibi büyüdü. Gelen tepkiler üzerine kurucu kulüpler arasında da ayrı görüşler oluşmaya başladı. 12 kulübün ligi iptal etmek için bir araya geleceği belirtildi.

İlk geri adım Chelsea ve Manchester City'den

Futbol dünyasında büyük tepki alan oluşumda ilk çekimserlik İngiliz ekipleri Chelsea ve Manchester City'de yaşandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre iki dev kulüp Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmak için hazırlıklara başladı. Haberlerde İngiliz otoriteleri, UEFA ve FIFA'dan gelen baskıların iki ekibin kararında etkili olduğu vurgulandı. Chelsea ve Manchester City'nin finansal açıdan bir fırsatı kaçırmamak için ilk etapta projeye imza attıkları ancak gelen tepkiler üzerine ayrılık kararı aldıkları yazıldı.

Barcelona ve Atletico Madrid de çekimser

Avrupa basınındaki haberlere göre İngiliz kulüpleri arasında yaşanan gelişmelerin ardından Barcelona ve Atletico Madrid de geri adım attı. Barcelona genel kurul üyeleri yayımladıkları bildiri ile Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduklarını duyurdu. Bildiride, "Süper Zenginler Ligi'ne katılmamız kabul edilemez" ifadeleri yer aldı. Barcelona Başkanı Joan Laporta da ilerleyen saatlerde, "Barcelona, genel kurul üyelerinin onayı olmadan Avrupa Süper Ligi'ne girmeyecek. Kulüp onların, karar onların" açıklamasını yaptı.

İspanyol basını, Atletico Madrid'in de yaşanan tepkiler üzerine Avrupa Süper Ligi'nden çekilme kararı aldığı iddialarına yer verdi. - İSTANBUL

Atletico Madrid, Manchester, Barcelona, Chelsea, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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