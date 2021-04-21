Avrupa Süper Ligi dağılma noktasına geldi - Son Dakika

Avrupa Süper Ligi başlamadan dağılma tehlikesi ile karşı karşıya geldi. Altı İngiliz kulübü organizasyondan çekildiklerini duyurdu. Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham kulüplerinden oluşan 12 takımın ortak bildirisi ile kurulan Avrupa Süper Ligi, başlamadan dağılma tehlikesi ile karşı karşıya geldi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden ve Avrupa Süper Ligi'nin kurucu üyelerinden Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham Hotspur organizasyondan çekildiklerini duyurdu. Beş İngiliz takımının geri çekildiğini açıklamasıyla Avrupa Süper Ligi'nde temsil edilen tek İngiliz kulübü Chelsea da Çarşamba sabahı Süper Lig'den çekildiğini belirtti. Böylece İngiliz takımlarının tamamı ayrılmış oldu. Kulüpler geri çekilme kararlarında taraftar, futbolcu, dernek ve politikacılardan gelen yoğun tepkilerin etkili olduğunu açıkladı.

İngiliz ekibi Liverpool'da forma giyen oyuncular da Avrupa Süper Ligi'ne karşı ortak bir bildiri yayımladı. Futbolcular, Avrupa Süper Ligi'ni istemediklerini ve bunun gerçekleşmemesini umduklarını vurguladı.

Arsenal'den yapılan açıklamada da, "Biz bir hata yaptık ve bundan dolayı özür diliyoruz" denildi.

Böylece, 12 kulübün yer alması öngörülen Avrupa Süper Ligi kuruluşunu açıkladıktan yaklaşık 48 saat sonra dağılma noktasına geldi.

Halen organizasyonda İspanya'dan Real Madrid, FC Barcelona ve Atletico Madrid, İtalya'dan Inter Milan, AC Milan ve Juventus Turin bulunuyor. Ancak Inter Milan ve Atletico Madrid'in de çekilme yönünde karar alacakları belirtiliyor.

Yoğun tepki toplamıştı

Avrupa Süper Ligi'nin ilan edilmesi futbol ve siyaset çevrelerinin tepkilerine yol açmıştı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ne dahil olan futbolcuların tüm UEFA müsabakalarından ve Dünya Kupası'ndan men edileceğini duyurmuştu.

12 Avrupa kulübünün Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunu ilan etmesinin ardından düzenlenen toplantı sonrası konuşan Ceferin, "Daha önce FIFA ve altı kıta federasyonu tarafından duyurulduğu üzere, kapalı ligde oynama ihtimali olan takımlarda oynayan oyuncular Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan men edilecektir, hiçbir müsabakada milli takımlarını temsil edemeyeceklerdir" ifadelerini kullanmıştı.

sid,