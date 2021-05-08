Avrupa Süper Ligi: Juventus, Real Madrid ve Barcelona'dan UEFA'nın 'baskı ve tehditlerine' tepki

Futbol dünyasını sarsan Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından İtalyan Juventus ile İspanyol Real Madrid ve Barcelona kulüpleri bugün bir ortak açıklama yaparak, "kabul edilemez baskı ve tehditlere" maruz kaldıklarını belirtti ve projeyi savunmayı sürdürdü.

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 takım tarafından 18 Nisan'da kurulan ancak tepkiler üzerine birkaç gün içinde dağılma aşamasına gelen Avrupa Süper Ligi (ESL) projesi, son olarak dün Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) yaptırım kararıyla karşılaşmıştı.

12 kurucu ekip içinde yer alan ancak daha sonra projeden çekildiklerini açıklayan 9'una, UEFA müsabakalarında elde edecekleri bir sezonluk gelirlerinin yüzde 5'ine el konulması gibi cezalar getirilmişti.

Süper Lig'den resmi olarak çekilmeyen 3 takım olan Juventus, Real Madrid ve Barcelona ise bu yaptırım kararları sonrası bugün bir ortak açıklamayla UEFA'yı tehditlerde bulunmakla suçladı.

Açıklamada, "UEFA'nın 7 Mayıs tarihli Süper Lig açıklaması ve 9 kurucu üyenin aldığı pozisyonla ilgili olarak" şu ifadeler yer aldı:

"Kurucu kulüpler, projeden ayrılmaları ve futbol ekosistemine somut öneriler ve yapıcı diyalog yoluyla çözüm sunma hak ve görevlerinden vazgeçmeleri için üçüncü taraflardan gelen kabul edilemez baskı, tehdit ve saldırılara maruz kaldı ve kalmaya devam ediyor. Bu, hukukun üstünlüğü ilkesi açısından tahammül edilemez bir durum."

Juventus, Real Madrid ve Barcelona ortak açıklamalarında, Süper Lig projesinin "futbol endüstrisindeki mevcut sürdürülemez duruma çözüm getirmek amacıyla tasarlandığını" da belirtti. Açıklamada, 12 kurucu ekibin de futbolun uzun vadede hayatta kalabilmesi ve cazibesini koruyabilmesi için yapısal reformların şart olduğu konusunda görüş birliği içinde olduğu vurgulandı.

3 takım, Süper Lig'in "Avrupa futbol ailesine mali istikrar getirmeyi" ve dünya çapındaki futbolseverlere "mümkün olan en iyi şovu" sunmayı amaçladığını da öne sürdü. 9 kurucu üyenin UEFA'nın yaptırım ve taahhüt kararını imzalamasından da "üzüntü duyduklarını" belirtti.

Juventus, Real Madrid ve Barcelona kulüpleri, "UEFA'nın kabul edilemez ve halen sürmekte olan baskı ve tehditlerine rağmen, sorumlu bir şekilde hareket ederek uygun çözüm arayışında ısrar etmenin bir görev olduğunu" da kaydetti.

UEFA'nın dünkü açıklamasında, İngiliz takımları Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham Hotspur; İtalyan takımları Milan ve Inter ile İspanyol Atletico Madrid ekibinin yaptırım ve taahhüt kararını kabul ettiği belirtilmişti.

UEFA açıklamasında, Süper Lig kurucularından bu 9 takımın "Süper Lig projesinin bir hata olduğunu kabul ederek özür dilediği" ifadesi de yer almıştı.

İngiltere Premier Ligi'nden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham; İspanya La Liga'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid; İtalya Seria A'dan AC Milan, İnter Milan ve Juventus, Nisan ortasında 20 takımdan oluşacak Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamıştı.

UEFA, yerel lig ve federasyonlar ile taraftar grupları karara sert tepki göstermişti.