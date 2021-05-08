Avrupa Süper Ligi: Juventus, Real Madrid ve Barcelona'dan UEFA'nın 'baskı ve tehditlerine' tepki - Son Dakika
BBC

Avrupa Süper Ligi: Juventus, Real Madrid ve Barcelona'dan UEFA'nın 'baskı ve tehditlerine' tepki

08.05.2021 15:12
Avrupa Süper Ligi: Juventus, Real Madrid ve Barcelona'dan UEFA'nın 'baskı ve tehditlerine' tepki, System.String[]

Futbol dünyasını sarsan Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından İtalyan Juventus ile İspanyol Real Madrid ve Barcelona kulüpleri bugün bir ortak açıklama yaparak, "kabul edilemez baskı ve tehditlere" maruz kaldıklarını belirtti ve projeyi savunmayı sürdürdü.

Futbol dünyasını sarsan Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından İtalyan Juventus ile İspanyol Real Madrid ve Barcelona kulüpleri bugün bir ortak açıklama yaparak, "kabul edilemez baskı ve tehditlere" maruz kaldıklarını belirtti ve projeyi savunmayı sürdürdü.

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 takım tarafından 18 Nisan'da kurulan ancak tepkiler üzerine birkaç gün içinde dağılma aşamasına gelen Avrupa Süper Ligi (ESL) projesi, son olarak dün Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) yaptırım kararıyla karşılaşmıştı.

12 kurucu ekip içinde yer alan ancak daha sonra projeden çekildiklerini açıklayan 9'una, UEFA müsabakalarında elde edecekleri bir sezonluk gelirlerinin yüzde 5'ine el konulması gibi cezalar getirilmişti.

Süper Lig'den resmi olarak çekilmeyen 3 takım olan Juventus, Real Madrid ve Barcelona ise bu yaptırım kararları sonrası bugün bir ortak açıklamayla UEFA'yı tehditlerde bulunmakla suçladı.

Açıklamada, "UEFA'nın 7 Mayıs tarihli Süper Lig açıklaması ve 9 kurucu üyenin aldığı pozisyonla ilgili olarak" şu ifadeler yer aldı:

"Kurucu kulüpler, projeden ayrılmaları ve futbol ekosistemine somut öneriler ve yapıcı diyalog yoluyla çözüm sunma hak ve görevlerinden vazgeçmeleri için üçüncü taraflardan gelen kabul edilemez baskı, tehdit ve saldırılara maruz kaldı ve kalmaya devam ediyor. Bu, hukukun üstünlüğü ilkesi açısından tahammül edilemez bir durum."

Juventus, Real Madrid ve Barcelona ortak açıklamalarında, Süper Lig projesinin "futbol endüstrisindeki mevcut sürdürülemez duruma çözüm getirmek amacıyla tasarlandığını" da belirtti. Açıklamada, 12 kurucu ekibin de futbolun uzun vadede hayatta kalabilmesi ve cazibesini koruyabilmesi için yapısal reformların şart olduğu konusunda görüş birliği içinde olduğu vurgulandı.

3 takım, Süper Lig'in "Avrupa futbol ailesine mali istikrar getirmeyi" ve dünya çapındaki futbolseverlere "mümkün olan en iyi şovu" sunmayı amaçladığını da öne sürdü. 9 kurucu üyenin UEFA'nın yaptırım ve taahhüt kararını imzalamasından da "üzüntü duyduklarını" belirtti.

Juventus, Real Madrid ve Barcelona kulüpleri, "UEFA'nın kabul edilemez ve halen sürmekte olan baskı ve tehditlerine rağmen, sorumlu bir şekilde hareket ederek uygun çözüm arayışında ısrar etmenin bir görev olduğunu" da kaydetti.

UEFA'nın dünkü açıklamasında, İngiliz takımları Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham Hotspur; İtalyan takımları Milan ve Inter ile İspanyol Atletico Madrid ekibinin yaptırım ve taahhüt kararını kabul ettiği belirtilmişti.

UEFA açıklamasında, Süper Lig kurucularından bu 9 takımın "Süper Lig projesinin bir hata olduğunu kabul ederek özür dilediği" ifadesi de yer almıştı.





İngiltere Premier Ligi'nden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham; İspanya La Liga'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid; İtalya Seria A'dan AC Milan, İnter Milan ve Juventus, Nisan ortasında 20 takımdan oluşacak Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamıştı.

UEFA, yerel lig ve federasyonlar ile taraftar grupları karara sert tepki göstermişti.

Avrupa Süper Ligi: Juventus, Real Madrid ve Barcelona'dan UEFA'nın 'baskı ve tehditlerine' tepki
Avrupa Süper Ligi: Juventus, Real Madrid ve Barcelona'dan UEFA'nın 'baskı ve tehditlerine' tepki

Spor Toto Süper Lig, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa Süper Ligi: Juventus, Real Madrid ve Barcelona'dan UEFA'nın 'baskı ve tehditlerine' tepki - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Yavru köpeği kurtarmak isteyen adam, kuyuya düşüp can verdi Yavru köpeği kurtarmak isteyen adam, kuyuya düşüp can verdi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Kabine toplantısının en önemli gündem maddesinin normalleşme takvimi olacağını söyledi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Kabine toplantısının en önemli gündem maddesinin normalleşme takvimi olacağını söyledi Burak'ın mest eden golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşı David'in verdiği tepki sosyal medyayı salladı Burak'ın mest eden golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşı David'in verdiği tepki sosyal medyayı salladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayranlığını dile getirerek 8 buçuk yılda 2 bin 23 adet şiir yazdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayranlığını dile getirerek 8 buçuk yılda 2 bin 23 adet şiir yazdı Alacak verecek meselesi cinayetle noktalandı: Önce kuyuya ittim, sonra ateş ederek öldürdüm Alacak verecek meselesi cinayetle noktalandı: Önce kuyuya ittim, sonra ateş ederek öldürdüm HDP'li vekilden skandal paylaşım! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi HDP'li vekilden skandal paylaşım! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi Özbek genç, arkadaşı tarafından öldürüldü Özbek genç, arkadaşı tarafından öldürüldü Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin özel jetine kavuşunca boy boy poz verdi Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin özel jetine kavuşunca boy boy poz verdi

Son Dakika Haberleri
15:21 UEFA, Juventus, Barcelona ve Real Madrid'i Avrupa kupalarından men edecek
15:18 Yavru köpeği kurtarmak isteyen adam, kuyuya düşüp can verdi
15:16 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Kabine toplantısının en önemli gündem maddesinin normalleşme takvimi olacağını söyledi
15:14 Sağlık Bakanlığı, 'Çılgın Hırsız' filminin baş kahramanlarının yer aldığı bir video paylaştı
15:11 Burak'ın mest eden golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşı David'in verdiği tepki sosyal medyayı salladı
15:09 Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti
10:00 İşte semt semt bugün İstanbul'da kurulan pazar yerleri
09:57 Polisleri kapıda gören suçlunun, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye görüntülendi
09:42 İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti
09:37 Pelin Öztekin'den herkesi duygulandıran paylaşım: Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş
UEFA, Juventus, Barcelona ve Real Madrid'i Avrupa kupalarından men edecek UEFA, Juventus, Barcelona ve Real Madrid'i Avrupa kupalarından men edecek         
15:21
Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz         
15:18
Sağlık Bakanlığı, 'Çılgın Hırsız' filminin baş kahramanlarının yer aldığı bir video paylaştı Sağlık Bakanlığı, 'Çılgın Hırsız' filminin baş kahramanlarının yer aldığı bir video paylaştı         
15:15
Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti         
15:09
Belhanda'yı bitiren Trabzonspor, Feghouli ile ikinci bombasını patlatıyor Belhanda'yı bitiren Trabzonspor, Feghouli ile ikinci bombasını patlatıyor         
13:58
Eşinin kaza yaptığını duyunca hastaneye koştu, nişanlı olduğunu öğrendi Eşinin kaza yaptığını duyunca hastaneye koştu, nişanlı olduğunu öğrendi         
12:58
Pazarlar bugün yeniden açılınca marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu Pazarlar bugün yeniden açılınca marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu         
12:25
Oyuncu Mustafa Üstündağ, eski eşinin rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti Oyuncu Mustafa Üstündağ, eski eşinin rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti         
12:02
Tartışmalı hidroksiklorokin ilacı, artık koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak Tartışmalı hidroksiklorokin ilacı, artık koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak         
11:26
Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi         
11:24
Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım         
10:03
Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı         
09:57
Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı         
09:14
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu         
08:37
Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti         
08:15
Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı         
20:02
Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi         
19:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 15:25:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Süper Ligi: Juventus, Real Madrid ve Barcelona'dan UEFA'nın 'baskı ve tehditlerine' tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement