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"Avrupa Süper Ligi" konusu, Avrupa Adalet Divanı'nda görüşülecek - Son Dakika

"Avrupa Süper Ligi" konusu, Avrupa Adalet Divanı'nda görüşülecek

31.05.2021 15:43

"Avrupa Süper Ligi" adlı girişim, haklarının ihlal edildiği iddiasıyla UEFA ve FIFA'ya karşı Avrupa Adalet Divanı'na dava açtı.

"Avrupa Süper Ligi" adlı girişim, haklarının ihlal edildiği iddiasıyla UEFA ve FIFA'ya karşı Avrupa Adalet Divanı'na dava açtı.

Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi tarafından UEFA ve FIFA'ya karşı açılan dava başvurusunun kabul edildiği belirtildi.

Avrupa Süper Ligi, futbolda yeni bir oluşum kurma hakkına sahip olduğuna ve FIFA ile UEFA'nın buna karşı başlattığı yaptırımların Avrupa Birliği yasalarını çiğnediğini öne sürüyor.

Avrupa'nın önde gelen İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri tarafından 19 Nisan'da başlatılan ve kısa sürede yükselen tepkilerin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki 9 kulübün çekilmesiyle yarıda kalan Avrupa Süper Ligi adlı girişim, büyük tartışmalara yol açmıştı.

Söz konusu girişime karşı güçlerini birleştiren UEFA ve FIFA, oluşumdan çıkmayan 3 takımın, UEFA ve FIFA'ya bağlı organizasyonlardan ve ulusal liglerden çıkarılması, uluslararası maçlara oyuncu göndermesinin yasaklanması gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı.

UEFA, bu girişiminden ayrılma kararı almayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus kulüplerini geçen hafta yargılayacağını da duyurmuştu.

Avrupa Adalet Divanı, Barcelona, Juventus, UEFA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Avrupa Süper Ligi' konusu, Avrupa Adalet Divanı'nda görüşülecek - Son Dakika


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