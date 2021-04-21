Avrupa Süper Ligi'nde İngilizler çekildi, İspanyol ve İtalyanlar kaldı - Son Dakika

Avrupa Süper Ligi'nde İngilizler çekildi, İspanyol ve İtalyanlar kaldı

21.04.2021 10:24
Avrupa Süper Ligi'nde İngilizler çekildi, İspanyol ve İtalyanlar kaldı, System.String[]

İngiliz ekipleri Liverpool, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea ve Tottenham, Avrupa Süper Ligi'nden çekildiğini açıkladı.

İngiliz ekipleri Liverpool, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea ve Tottenham, Avrupa Süper Ligi'nden çekildiğini açıkladı.

Avrupa'da yeni bir oluşum olarak yola çıkan Avrupa Süper Ligi'nde dağılmalar hızlı oldu. Kurucular arasında yer alan İngiliz ekipleri bu projeden çıktığını açıkladı. Futbol camiası ve taraftarların da yoğun baskısı üzerine Liverpool, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea ve Tottenham Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek için işlemleri başlattığını duyurdu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu turnuvada yer alacağını açıklayan 6 İngiliz takımına tepki göstermiş ve bu kararı engellemek için yasa çıkartacaklarını belirtmişti.

Avrupa Süper Ligi'nden ilk çıkan Manchester City oldu ve daha sonra diğer İngiliz temsilcileri de çıkmak için işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Bu kulüpler arasında en dikkat çekici açıklamayı ise Arsenal yaptı. Topçular, ligden çekildiğini belirtikten sonra hata yaptıklarını ve bundan dolayı özür dilediklerini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kulüplerin doğru bir karar aldığını ifade etti.

Yola 12 takım olarak çıkan Avrupa Süper Ligi'nde şimdi İspanyol ve İtalyan ekipleri kaldı; Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Juventus, Inter ve Milan. Bu takımlardan Barcelona, Atletico Madrid ve Milan'ın da kısa sürede bu oluşumdan çıkması bekleniyor.

Avrupa Süper Ligi: "İngiliz takımları üzerlerindeki baskı nedeniyle bu tür kararları almaya zorlandı"

İngiliz kulüplerinin ayrılmasının ardından bir açıklama yapan Avrupa Süper Ligi oluşumu ise yola devam edeceklerini ifade etti. İngiliz takımlarının üzerlerindeki baskı nedeniyle bu tür kararları almaya zorlandığının vurgulandığı açıklamada, "Bugün olduğu gibi teklifimizin doğru ve Avrupa mevzuatı ile tutarlı olduğuna ikna olduk. Mahkemeler de Süper Lig projesini üçüncü şahısların herhangi bir eylemine karşı korumaktan çekinmedi. Taraftarlara mümkün olan en iyi deneyimi sunma hedeflerimizi her zaman aklımızda tutarak projeyi yeniden şekillendirmek için en uygun adımları yeniden gözden geçireceğiz. Avrupa Süper Ligi, Avrupa futbolunun mevcut statükosunun değişmesi gerektiğine inanıyor. Mevcut sistem çalışmadığı için yeni bir Avrupa rekabeti öneriyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig, Manchester United, Manchester, Liverpool, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa Süper Ligi'nde İngilizler çekildi, İspanyol ve İtalyanlar kaldı - Son Dakika Spor


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