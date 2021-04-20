Avrupa Süper Ligi ne zaman başlayabilir, başlarsa yasal sonuçları ne olabilir? - Son Dakika
BBC

Avrupa Süper Ligi ne zaman başlayabilir, başlarsa yasal sonuçları ne olabilir?

20.04.2021 17:02
Avrupa Süper Ligi ne zaman başlayabilir, başlarsa yasal sonuçları ne olabilir?, System.String[]

BBC Spor, futbol dünyasında deprem etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi duyurusunun olası sonuçlarını ve bu noktadan sonra neler yaşanabileceğini inceledi.

Avrupa futbolunda tozu dumana katan açıklamanın hemen ardından şimdiden, "Peki ne olacak?" sorusu sorulmaya başlandı.

Avrupa Süper Ligi'nin kuran 12 kulüp planlarında ısrarcı. Lige karşı çıkanlar ise mevzilerini sağlamlaştırıp, mücadeleye hazırlanıyor. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Juventus Başkanı Andrea Agnelli'ye "yalancı", 12 kulübe de "yılan" dedi bile.

Gündemde çok farklı görüşler var ve birçok kesim projeye karşı.

BBC Spor Servisi, bir adım geriye çekilip, bundan sonra ne olabileceğini ve alınabilecek kararları inceledi.

12 kulüp olumsuz tepkilere hazırlıklı mıydı?

Evet. Ne olacağını biliyorlardı ve tepkilerin sertliğine hazırlıksız yakalanmadılar.

Fırtınanın dinmesini bekliyorlar ve daha sonra FIFA, UEFA ve diğer paydaşlarla planlarını konuşmaya başlamayı umuyorlar.

Kulüpler, yetkili makamlara karşı değil, onlarla birlikte çalışmak istediklerinde ısrarlı.

Yasal sonuçları ne olabilir?

UEFA Başkanı Ceferin, Pazartesi günkü basın toplantısında çok netti. 12 kulübün mümkün olan en kısa sürede Avrupa turnuvalarından yasaklanmasını ve oyuncularının büyük turnuvalarda yer almasının önlenmesini istiyor.





Avrupa Süper Ligi'nde (ASL) yer alan beş kulüp, gelecek hafta Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi yarı finallerinde oynayacak.

Uefa bu maçlarla ilgili olarak avukatlarıyhla görüşüyor. Bu noktada kulüplerin turnuvalardan atılması düşük olasılık, ancak Ceferin bu konu sorulduğunda bunun olabileceğini reddetmedi.

FIFA ne diyor?

12 takımın büyük çoğunluğunun yer alacağı genişletilmiş bir Kulüpler Dürnya Kupası başlatmayı değerlendiren FIFA Başkanı Gianni Infantino, daha ihtiyatlı bir yaklaşım benimsedi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, kuruluşun Süper Lig planlarını "onaylamadığı" belirtildi ve bu daha büyük kuluplerin ihanetine uğradıklarını düşünenler tarafından zayıf bir tepki olarak değerlendirildi.

Infantino'nun Ceferin ile aynı tutumu benimsememesi halinde Süper Lig'i durdurma görevinin çok zor olacağı kabul ediliyor.

Bu Şampiyonlar Ligi'nin sonu mu olacak?

12 kulüp ve UEFA'nın görüş birliği içinde olduğu birkaç şeyden biri Şampiyonlar Ligi'nin, bu turnuvada yer almak istemeyenlerin yaptıklarından bağımsız olarak, var olmaya devam edebileceği.

Tabii ki, bu görüşe son derece farklı bakış açılarından varıyorlar.





Kulüpler, Şampiyonlar Ligi'nin kendi turnuvalarının yanında var olmaması için hiç bir neden bulunmadığını ve kalan beş yer için bir tür yükselme turnavası olabileceğini belirtiyorlar.

UEFA ise meseleye hiç böyle bakmıyor. UFEFA'ya göre Şampiyonlar Ligi bir numaralı kulüp turnuvası ve öyle de kalacak.

Peki UEFA'nın duyurduğu yeni Şampiyonlar Ligi?

Yaklaşık iki yıl süren müzakerelerin ardından UEFA, Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) de desteğiyle, 2024'ten itibaren yeni bir Şampiyonlar Ligi turnuvası oynanacağını duyurmuştu.

Bu turnuvaya, büyük kulüplerin lobi faaliyetlerinin doğrudan sonucu olan birkaç tartışmalı unsur da eklendi.

Birincisi, gruplar düzeyinde dört takımın birbiriyle iki kez oynaması yerine, lig formatı olacak.

36 kulübün hepsi, farklı güçteki takımlara karşı 10 maç oynayacak. Böylece daha çok maç yapılmış olacak ve teoride daha çekici karşılaşmalar oynanacak.

Buna ek olarak, ek dört yerin ikisi, Şampiyonlar Ligi'ne değil, Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmış, UEFA katsayısı en yüksek takımlara verilecek.





Yani bu konsept bu sezon oynanmış olsaydı, Chelsea, Liverpool ve Borussia Dortmund, büyük ihtimalle en karlı çıkan takımlar olacaktı. Ancak kulüpler, planların yeterince ileri gitmediği görüşünde.

Her maçlarında, daha yüksek profilli karşılaşmalar istiyorlar. Bu şekilde hem kendileri hem de Avrupa futbolu için daha iyi olacak daha yüksek gelirlere kavuşacaklarını düşünüyorlar.

Davet edilecek diğer üç takım hangileri olacak?

12 kulübün Pazar günü yaptıkları açıklamada, Almanya ve Fransa'daki bazı halkla ilişkiler şirketlerinin iletişim numaraları da bulunuyordu. Bu da, dışarda kalmayı göze alamayacaklarından Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Paris St Germain'in diğer üç takım olacağı görüşüne ağırlık kazandırdı.

PSG Başkanı Nasser El Khelaifi, ECA Başkanı olarak Andrea Agnelli'nin yerini alma şansını geri çevirmişti, ancak BBC Spor'a yapılan açıklamada bunun nedeninin, ASL'ye geçilmesi olmadığı söylendi.

Ancak yine de, daha önce projeye dahil olma fırsatını geri çeviren bu üç kulüp Pazar günkü gelişmelere şaşırmış gibi görünüyor. Gerilim düştüğünde, bu kulüpler nezdinde daha fazla lobi faaliyeti yapılacağına inanılıyor.

Peki ya diğer takımlar?

ASL'de 20 takımın yer alması öngörülüyor, ancak 15 kurucu kulübün yanına beş takımın nasıl seçileceğine yönelik bir plan yok.

Süper Lig kaynakları, bunun Şampiyonlar Ligi'nden yükselmeyle yapılabileceğini söylüyor, ancak bunun için UEFA'nın onayı gerek.

En çok taraftarı olan takımlar seçilirse, Schalke, West Ham United, Celtic, Stuttgart ve Benfica en avantajlı ekipler. Ancak UEFA kulüp sıralaması temel alınacaksa, Sevilla, Porto, Roma, Ajax ve Shakhtar Donetsk diğer beş takım olabilir.

Şimdilik bütün bunlar tahmin. Hiç kimse, turnuvayı yönetmek isteyenler bile ne olacağını bilmiyor.

Ne zaman başlayabilir?

ASL'nin açıklamasında, "mümkün olan en kısa sürede" denildi.

BBC Spor'a yapılan açıklamada bunun gelecek sezon bile olabileceaği söyledi. Bu çok mümkün görünmüyor, dolasıyısla 2022-23 sezonu daha gerçekçi bir seçenek. Ancak şu anki tutumlarda bir yumuşama olmazsa, bu bile iyimser bir tahmin haline gelebilir.





Premier Lig etkilenecek mi?

Altu kulüp, Premier Lig'de oynamaya devam etmek istediklerini söylüyor. Ceferin'in dediği olursa, Süper Lig'e desteklerini çekmemeleri halinde, kulüpler Premier Lig'den atılabilir.

Bunun dışında, etkilenebilecek üç alan var.

Birincisi, ilk dört için mücadele olmayacak, çünkü ilk dörtte bitirmek için mücadele eden kulüplerin tümünün, nasıl olsa ASL'ye girme hakkı olacak.

İkincisi, Süper Lig kulüpleriyle, dışında kalanlar arasındaki mali uçurum o kadar büyük olacak ki, bu altı kulübün ligi ilk altıda tamamlamaması neredeyse imkansız olacak.

Üçüncüsü, yayıncılar Avrupa yayın hakları için daha fazla para öderse, bunun Premier Lig'e yapılacak ödemelere etkisi büyük olacak.

Avrupa Süper Ligi ne zaman başlayabilir, başlarsa yasal sonuçları ne olabilir?
Avrupa Süper Ligi ne zaman başlayabilir, başlarsa yasal sonuçları ne olabilir?
Avrupa Süper Ligi ne zaman başlayabilir, başlarsa yasal sonuçları ne olabilir?
Avrupa Süper Ligi ne zaman başlayabilir, başlarsa yasal sonuçları ne olabilir?
Avrupa Süper Ligi ne zaman başlayabilir, başlarsa yasal sonuçları ne olabilir?
Avrupa Süper Ligi ne zaman başlayabilir, başlarsa yasal sonuçları ne olabilir?
Avrupa Süper Ligi ne zaman başlayabilir, başlarsa yasal sonuçları ne olabilir?
Avrupa Süper Ligi ne zaman başlayabilir, başlarsa yasal sonuçları ne olabilir?
Avrupa Süper Ligi ne zaman başlayabilir, başlarsa yasal sonuçları ne olabilir?
Avrupa Süper Ligi ne zaman başlayabilir, başlarsa yasal sonuçları ne olabilir?

Şampiyonlar Ligi, Andrea Agnelli, Premier Lig, UEFA, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa Süper Ligi ne zaman başlayabilir, başlarsa yasal sonuçları ne olabilir? - Son Dakika Dünya

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