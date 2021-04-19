Avrupa Süper Ligi projesine futbolun aktörlerinden tepki

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Avrupa Süper Ligi'ni kurduğunu açıklamasının ardından taraftarlar ve futbolculardan tepkiler hızla yükselmeye devam ediyor. Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham Hotspur dün yayımladıkları ortak bildiri ile Avrupa Süper Ligi organizasyonunu kurduklarını açıkladı. Bu organizasyonun, Avrupa futbolunu belli bir grubun himayesi altına alacağını, rekabeti sona erdireceğini ve maddi anlamda kurucu kulüplerin haklarını savunduğunu düşünen taraftarlar, futbolcular, yöneticiler ve teknik adamlar, yaptıkları açıklamalar ile bu fikre karşı olduklarını ifade etti.

MESUT ÖZİL: TARAFTARLAR İÇİN ANLAŞILMASI GERÇEKTEN ZOR

Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil, yaptığı açıklama ile bu organizasyona tepkisini belli ederek, "Çocuklar herhangi bir Süper Lig'i değil, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayaliyle büyürler. Büyük maçlar her hafta değil, yılda birkaç kez oynandığı için keyiflidir. Futbol taraftarları için anlaşılması gerçekten zor" dedi.

ANDER HERRERA: ZENGİNLERİN İNSANLARIN YARATTIĞINI ÇALMASINA İNANMIYORUM

Dünyada futboldan daha popüler bir spor olmadığını vurgulayan PSG'li oyuncu Ander Herrera ise, "Tuttuğum takımın en iyilerle karşılaşma hayaliyle futbola aşık oldum. Bu lig devreye girerse o hayaller biter. Gelişmiş bir Şampiyonlar Ligi sistemine inanıyorum ama zenginlerin, insanların yarattığını çalmasına inanmıyorum" şeklinde bir açıklamada bulundu.

ARSENE WENGER: FUTBOL BİR ARADA KALMALI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in eski menajeri Arsene Wenger de Avrupa Süper Ligi'nin futbola zarar vereceğini düşünüyor. Deneyimli teknik adam organizasyonla ilgili olarak, "Avrupa Süper Ligi kötü bir fikir. Futbol bir arada kalmalı, bu en önemli şey. Sportif haklara ve Avrupa futbolunda inşa edilen tarihe saygı duymak gerekiyor. Şahsen, bu fikrin ileri gitmeyeceğine inanıyorum" dedi.

PINTO DA COSTA: GAYRİ RESMİ TEMASLAR VARDI, DİKKATE ALMADIK"

Porto Başkanı Pinto da Costa kendilerine katılım için teklif aldıklarını ama bunu kabul etmediklerini açıkladı. Costa yaptığı açıklamada, "Portekiz Futbol Federasyonu buna karşı olduğu için ve UEFA'nın bir parçası olarak, Avrupa Birliği ve UEFA'nın ilke ve kurallarına aykırı hiçbir şeye katılamayız. UEFA tarafından düzenlenen etkinliklerin resmi etkinlikler olduğu kabul edilmelidir. Organizasyonda olmakla ilgilenmiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve daha uzun yıllar devam etmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

KOP TRİBÜNÜ DESTEĞİNİ ÇEKİYOR

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un KOP tribünü taraftar gruplarından Spion Kop, yaptığı açıklama ile tribünden bayrakları kaldıracaklarını açıkladı. Kop, sosyal medya paylaşımında, "Diğer gruplarla birlikte, hazırladığımız pankartları Kop Tribünü'nden kaldıracağız. Mali açgözlülüğünü, oyunun bütünlüğünün önüne koyan bir kulübe artık destek veremeyeceğimizi düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

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