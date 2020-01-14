"Avrupa taahhütlerini yerine getirme cesaretine sahip olmalı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Avrupa taahhütlerini yerine getirme cesaretine sahip olmalı' - Son Dakika

"Avrupa taahhütlerini yerine getirme cesaretine sahip olmalı"

6 saat önce

İran Dışişleri bakanı Cevad Zarif Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Avrupa taahhütlerini yerine getirme cesaretine sahip olmalı" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri bakanı Cevad Zarif Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Avrupa taahhütlerini yerine getirme cesaretine sahip olmalı" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı iki tweet ile Avrupa'ya eleştiri ve tavsiyede bulundu. Cevad Zarif Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Diplomatik hata mı? İngiltere ABD'nin davranışını taklit ediyor ve terörist macerasında körü körüne bir suç ortağı oluyor. İngiltere'nin en son ABD tarafından böyle bir hataya sürüklenmesi Irak savaşındaydı. Sorun nasıl çözülecek? Şerefli bir değişim yoluna girerek ve mahkemenin verdiği karara uyarak borcunuzu İranlılara ödeyin" dedi.

Zarif, İngiltere'yi eleştirdiği diğer paylaşımında ise "20 ay içerisinde, Bercam'a üye 3 Avrupa ülkesi ABD'nin rızasını kazanmak için İngiliz siyasetini takip ederek, ABD'nin diktelerine boyun eğdiler. Bu işin hiç sonucu olmadı ve olmayacaktır. Avrupa Troykası Bercam anlaşmasını koruyabilir ancak bunu zaten Bercam'a bağlı olan İran'a dayatmalarla ve zorbalıkla başaramaz. ve Avrupa bunu sağlamak için taahhütlerini yerine getirecek cesarete sahip olmalıdır" ifadelerini kulland

(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter, Avrupa, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İran, düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurdu
Rusya, Libya krizinin çözümü konusunda çaba göstermeye devam edecek Dünya Bekarlar Günü, Twitter'da trend oldu! Herkes Beyazıt Öztürk ve Selda Bağcan'ı paylaştı İtalyanlar yazdı: Merih'in Avrupa Şampiyonası'na yetişmesi çok zor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 18:30:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Avrupa taahhütlerini yerine getirme cesaretine sahip olmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]