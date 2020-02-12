Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası, Fransa'da sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası, Fransa'da sürüyor - Son Dakika Spor

Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası, Fransa'da sürüyor

6 saat önce

Fransa'da devam eden Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın ilk gününde Kadın Milli Takımı, Finlandiya'yı 5-0 yenerken, Erkek Milli Takımı, Belçika'ya 4-1 mağlup oldu.

Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası, Fransa'da sürüyor, System.String[]

Fransa'da devam eden Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın ilk gününde Kadın Milli Takımı, Finlandiya'yı 5-0 yenerken, Erkek Milli Takımı, Belçika'ya 4-1 mağlup oldu.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kadın Milli Takım, Lievin kentinde 11 Şubat'ta başlayan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren şampiyonada 6. Grup'ta mücadele ediyor.

Şampiyonanın ilk gününde Finlandiya'yı 5-0 mağlup eden milliler, gruptaki diğer maçlarda Çekya ve Slovenya ile karşılaşacak.

Kadın Milli Badminton Takımı'nın kadrosunda Nazlıcan İnci, Bengisu Erçetin, Zehra Erdem, İlayda Nur Özelgül, Neslihan Yiğit, Özge Bayrak, Aliye Demirbağ ve Büşra Ünlü bulunuyor.

Şampiyonada Erkek Milli Badminton Takımı ise yer aldığı 3. Grup'ta Belçika'ya 4-1 yenildi. Milliler, gruptaki diğer maçlarını Macaristan ve Fransa'yla yapacak.

Erkek Milli Takımı'nda sporcular Emre Sönmez, Emre Lale, Haktan Doğan, Serhat Salım, Serdar Koca, Murathan Eken, Mehmet Çapar yer alıyor.

Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası, 16 Şubat Pazar günü sona erecek.

Avrupa, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de en çok pas yapan 6. oyuncu oldu
Nihat Kahveci: 2020-21 sezonu için VAR konuşmalarının yayınlanmasından yanayım Avrupa Parlamentosu'nda PKK propagandası yapılmasına Erdoğan'dan sert tepki Abdullah Avcı, Azerbaycan'dan gelen teklifi reddetti

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 17:58:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası, Fransa'da sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]