Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası, Fransa'da sürüyor

Fransa'da devam eden Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın ilk gününde Kadın Milli Takımı, Finlandiya'yı 5-0 yenerken, Erkek Milli Takımı, Belçika'ya 4-1 mağlup oldu.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kadın Milli Takım, Lievin kentinde 11 Şubat'ta başlayan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren şampiyonada 6. Grup'ta mücadele ediyor.

Şampiyonanın ilk gününde Finlandiya'yı 5-0 mağlup eden milliler, gruptaki diğer maçlarda Çekya ve Slovenya ile karşılaşacak.

Kadın Milli Badminton Takımı'nın kadrosunda Nazlıcan İnci, Bengisu Erçetin, Zehra Erdem, İlayda Nur Özelgül, Neslihan Yiğit, Özge Bayrak, Aliye Demirbağ ve Büşra Ünlü bulunuyor.

Şampiyonada Erkek Milli Badminton Takımı ise yer aldığı 3. Grup'ta Belçika'ya 4-1 yenildi. Milliler, gruptaki diğer maçlarını Macaristan ve Fransa'yla yapacak.

Erkek Milli Takımı'nda sporcular Emre Sönmez, Emre Lale, Haktan Doğan, Serhat Salım, Serdar Koca, Murathan Eken, Mehmet Çapar yer alıyor.

Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası, 16 Şubat Pazar günü sona erecek.