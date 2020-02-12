Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası sürüyor - Son Dakika
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Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası sürüyor

6 saat önce

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası, Fransa'nın Lievin kentinde devam ediyor.

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası, Fransa'nın Lievin kentinde devam ediyor.

Şampiyonanın ilk gününde, Kadın Badminton Milli Takımı grup müsabakalarında Finlandiya'yı 5-0 mağlup etti. Kadın Milli Takımı'nın grupta sıradaki rakipleri Çekya ve Slovenya olacak.

Kadın Milli Takımı'nda forma giyen sporcular şöyle: Nazlıcan İnci, Bengisu Erçetin, Zehra Erdem, İlayda Nur Özelgül, Neslihan Yiğit, Özge Bayrak, Aliye Demirbağ, Büşra Ünlü

Erkek Badminton Milli Takımı ise Belçika'ya 4-1 mağlup oldu. Milli sporcular, diğer rakipleri Fransa ve Belçika ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Erkek Milli Takımı'nda Emre Sönmez, Emre Lale, Haktan Doğan, Serhat Salım, Serdar Koca, Murathan Eken ve Mehmet Çapar yer alıyor.

Organizasyon 16 Şubat Pazar günü sona erecek.


- Ankara
Fransa, Avrupa, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:14 Kaynak: DHA
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