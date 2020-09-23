Avrupa takımlarında Gökçe Güreşçi imzası

Tasarımcı Gökçe Güreşçi, Avrupa'nın önde gelen spor kulüplerinin formalarını tasarlamak için hazırlıklara başladı.

Tasarımcı Gökçe Güreşçi, Avrupa'nın önde gelen spor kulüplerinin formalarını tasarlamak için hazırlıklara başladı. Güreşçi, Avrupa'daki ekiplerin formasına imza atmaya hazırlanıyor. Tasarımcı Gökçe Güreşçi, Avrupa'daki formalara imzasını atmaya hazırlanıyor. Avrupa'nın önde gelen spor malzeme üreticileriyle, tasarım için görüşmelere başlayan Güreşçi'nin hedefinde kadın voleybol takımları var. Avrupa voleybolunda söz sahibi ülkelerden olan Sırbistan ve Polonya'daki ekiplerin forma tasarımları için çalışmalara başlayan başarılı tasarımcı, önemli ekiplerin tasarımlarını yaparak Türkiye'yi sporda farklı bir bakış açısıyla temsil edecek. - İSTANBUL

Avrupa, Gökçe, Spor, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 19:50 - Kaynak: İHA Son Dakika › Spor › Avrupa takımlarında Gökçe Güreşçi imzası - Son Dakika Spor

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