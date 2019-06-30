Avrupa tarihin en sıcak haziranını yaşadı, sıcaklar 7 can aldı
58 dakika önce
Avrupa'nın büyük bölümünü etkisi altına alan ve özellikle Fransa, İspanya ve Almanya'da tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşan sıcaklar, orman yangınları ve can kayıplarını da beraberinde getirdi.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:23
'nın büyük bölümünü etkisi altına alan ve özellikle Fransa
, İspanya
ve Almanya
'da tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşan sıcaklar, orman yangınları ve can kayıplarını da beraberinde getirdi.
Son birkaç günde İspanya'da 2, Fransa'da 2 ve İtalya
'da da 3 kişi sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi.
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