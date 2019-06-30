Son Dakika Haberleri: Avrupa tarihin en sıcak haziranını yaşadı, sıcaklar 7 can aldı
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Avrupa tarihin en sıcak haziranını yaşadı, sıcaklar 7 can aldı

58 dakika önce

Avrupa'nın büyük bölümünü etkisi altına alan ve özellikle Fransa, İspanya ve Almanya'da tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşan sıcaklar, orman yangınları ve can kayıplarını da beraberinde getirdi.

Avrupa tarihin en sıcak haziranını yaşadı, sıcaklar 7 can aldı, System.String[]
Avrupa'nın büyük bölümünü etkisi altına alan ve özellikle Fransa, İspanya ve Almanya'da tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşan sıcaklar, orman yangınları ve can kayıplarını da beraberinde getirdi.

Son birkaç günde İspanya'da 2, Fransa'da 2 ve İtalya'da da 3 kişi sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:23 
Almanya, İspanya, Fransa, Avrupa, Dünya
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