Avrupa taşımacılık sektöründe Ekol ve İtalyan UBV işbirliği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa taşımacılık sektöründe Ekol ve İtalyan UBV işbirliği - Son Dakika Ekonomi

Avrupa taşımacılık sektöründe Ekol ve İtalyan UBV işbirliği

6 saat önce

Ekol Lojistik, İtalyan UBV Grup ile iş birliğine imza attı.

Avrupa taşımacılık sektöründe Ekol ve İtalyan UBV işbirliği, System.String[]

Ekol Lojistik, İtalyan UBV Grup ile iş birliğine imza attı. Firma 2020'den itibaren İtalya'daki taşımacılık faaliyetlerini uluslararası taşımacılık hizmeti sunan UBV Grup organizasyonunda geliştirecek.

İş birliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Ekol Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, gerçekleştirilen iş birliğinin Ekol'ün Avrupa pazarındaki stratejik gelişimi için son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, "UBV'nin İtalya'nın kilit sanayi bölgelerinde kendi tesisleri bulunuyor. Ekol müşterileri buralardaki tesislerden yararlanarak verimlilik artışı sağlayacak. UBV'nin yerel bilgi birikimi ve bölgedeki varlığının Ekol'ün lojistik 4.0 stratejisi ve kişiye özel çözümleriyle birleşmesiyle İtalya'nın en önemli lokasyonlarında yeni bir servis kalitesi yaratıyoruz"dedi.

UBV Grup Başkanı Pietro Porro de şunları söyledi:

"Anlaşma ile Ekol'ün teknolojik bilgi birikimine, Avrupa'daki 67 destinasyona günlük çıkışlı hizmet sunma hedefini ekliyoruz. 10 yılı aşkın bir süredir stratejik tüketim ve üretim alanlarına sunduğumuz günlük bağlantılar ile İtalya'ya kara yoluyla yapılan gönderimlerde Avrupa'nın lider taşımacılık şirketi haline geldik. Çalışanlarımızın deneyimlerini ve Ekol'ün mükemmellik anlayışını birleştiriyoruz."

Her iki şirketin büyüme planlarına göre, şu anda yılda 150 bin olan siparişin, üç yıl içinde yılda 300 bin siparişe çıkarılması planlanıyor. Türkiye ile İtalya arasındaki teslimatlar da 96 saatte yapılacak. (Fotoğraflı)


Ekol Lojistik, İtalya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'ın Wolverhampton maçı kadrosu belli oldu
Şeyma'nın sevgilisi Guido Senia, çirkin bel altı sorusu soran Türk takipçisine cevap verdi Bir dönem Süper Lig'i sallayan Karabükspor, kapanmanın eşiğine geldi Kovulmasının üstünden 24 saat geçmeden yeni takımını buldu!

Son Dakika Haberleri
19:22 Son dakika: ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı oylandı - Ekonomi
19:16 Volvo Trucks, ağır hizmet tipi elektrikli konsept kamyonlarını görücüye çıkardı - Ekonomi
18:40 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi
18:40 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi
18:40 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
18:13 ABD'den Türkiye'ye küstah S-400 tehdidi: Parti bitti, artık yolun sonu görüldü - Ekonomi
17:07 455 bin Türk'ün kart bilgileri çalındı iddiası doğrulandı - Ekonomi
14:30 İstanbul'da barajlardaki su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesine indi - Ekonomi
14:07 Kahramanmaraşlı esnaf 50 lirayı, 50 bin liraya satışa çıkardı - Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:42:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa taşımacılık sektöründe Ekol ve İtalyan UBV işbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]