Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde  1 altın, 2 gümüş madalya - Son Dakika

Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde  1 altın, 2 gümüş madalya

09.04.2021 20:36
Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde  1 altın, 2 gümüş madalya, System.String[]

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Şampiyonanın ikinci gününde 4 milli sporcu madalya için tatamiye çıktı. Erkekler 63 kiloda Hakan Reçber altın, kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş madalyanın sahibi oldu. Erkekler 68 kiloda Emircan Turan ise ilk turda şampiyonaya veda etti.

Hakan Reçber, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda İngiltere'den Mohammed Nour'u, çeyrek finalde Bulgaristan'dan Bozhidar Avramov'u ve yarı finalde Belçika'dan 1 numaralı seri başarı Jaouad Achab'ı yenerek finale yükseldi. Finalde İspanya'dan Joan Jorquera'yı 18-12 yenen milli tekvandocu Avrupa şampiyonu oldu.Kadınlar 53 kiloda mücadele eden Zeliha Ağrıs, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Sırbistan'dan Jovana Musicki'yi, çeyrek finalde Yunanistan'dan Christina Tyrologou'yu ve yarı finalde Macaristan'dan Luca Patakfalvy'i 16-4 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Zeliha Ağrıs, 2017 dünya şampiyonası finalinde yendiği Rus rakibi Tatiana Minina'ya bu kez mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye'yi Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek olan Hatice Kübra İlgün ise, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Rusya'dan Alena Mironyuk'u, çeyrek finalde Yunanistan'dan Fani Tzeli'yi ve yarı finalde Letonya'dan Inese Tarvida'yı mağlup ederek finale yükseldi. Finalde iki kez olimpiyat şampiyonu olmuş İngiliz Jade Jones ile karşılaşan milli tekvandocu, rakibine yenilerek Avrupa ikinciliğini kazandı.

Şampiyonanın üçüncü gününde kadınlar 62 kiloda İrem Yaman ve 67 kiloda Nur Tatar ile erkekler 74 kiloda Ferhat Muhammet Saroğlu ve 80 kiloda Hasan Can Lazoğlu madalya mücadelesi verecek.


- Ankara
Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde  1 altın, 2 gümüş madalya
Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde  1 altın, 2 gümüş madalya
Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde  1 altın, 2 gümüş madalya
Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde  1 altın, 2 gümüş madalya

Gümüş Madalya, Zeliha Ağrıs, Milli Sporcu, Bulgaristan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde  1 altın, 2 gümüş madalya - Son Dakika Spor


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