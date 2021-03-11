Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nden " işletmelere destek sürmeli" çağrısı - Son Dakika

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nden " işletmelere destek sürmeli" çağrısı

11.03.2021 14:47
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nden

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Üst Yöneticisi (CEO) Ben Butters, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa'da işletmelerin toparlanma değil hayatta kalma mücadelesi verdiğini, desteklemelerin sürmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Üst Yöneticisi (CEO) Ben Butters, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa'da işletmelerin toparlanma değil hayatta kalma mücadelesi verdiğini, desteklemelerin sürmesi gerektiğini söyledi.

Butters, EUROCHAMBRES ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde çevirim içi düzenlenen "AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu" programının "Toparlanma, Yatırım ve Sürdürülebilir Finansman" başlıklı oturumunda konuştu.

Salgının Avrupa iş dünyası üzerine etkilerini belirlemeye yönelik bir araştırma yaptıklarını anlatan Butters, işletmelerde satış, yatırım ve istihdam gibi konularda çok ciddi bir endişe söz konusu olduğunu ifade etti.

Butters, krizin sadece talebi değil aynı zamanda tüketici davranışlarını da etkilediğini belirterek, "İnsanlar tasarrufa yönleniyor. Bir çok işletme normal seviyede üretim gerçekleştiremiyor. Ofisler ve fabrikalar kapanıyor. Çeşitli kısıtlayıcı uygulamaların verimliliğe de yansıması oluyor. Bu nedenle elimizdeki tüm araçlara işletmelere destek olmalıyız." diye konuştu.

İşletmelere verilen desteklerin salgın devam ettiği sürece ve gerekli olması halinde salgın sonrasında da sürmesinin önemine işaret eden Butters, "İşletmeler toparlanma değil hayatta kalma mücadelesi veriyor." dedi.

Butter, geçen 12 ayda bazı AB üyesi ülkelerin sınırlarını kapatarak Tek Pazar'ın işleyişini tehlikeye soktuğunu anımsatarak, serbest dolaşımın sağlanması ve sınırlarda orantısız uygulamalara son verilmesi gerektiğini söyledi.

Gümrük Birliği güncelleme vurgusu

Salgınının iş ilişkilerini en yüksek seviyeye çıkartmanın ve ekonomiler arasında ticareti basitleştirmenin önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Butters, "AB ve Türkiye gibi önemli ekonomiler arasında serbest ve adil ticaret olmaması toparlanma çabalarına da zarar verir. Bu durumu, buradaki politika belirleyicilere devamlı anlatıyoruz. Bu nedenle Gümrük Birliği güncellenmesi çok önemli. Bunun önümüzdeki aylarda hızlı ve etkili biçimde takip edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

İstihdam, Türkiye, Yatırım, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nden ' işletmelere destek sürmeli' çağrısı - Son Dakika Ekonomi


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