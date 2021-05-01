Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak ve Sıla Karakuş finalde

Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak ve Sıla Karakuş finale kaldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda genç kadınlar senkronize kategorisi elemesinde Elif Çolak ve Sıla Karakuş yarıştı.

Organizasyonda milli sporcular Elif Çolak ve Sıla Karakuş, 83.110 puanla her ülkeden bir takımın katılacağı yarınki finale üçüncü sıradan katılma hakkı kazandı.

Takımı tebrik eden federasyon, milli sporculara finalde başarılar diledi.