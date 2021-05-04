Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Sıla Karakuş, İzmir'e geldi - Son Dakika

Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Sıla Karakuş, İzmir'e geldi

04.05.2021 11:11
Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Sıla Karakuş, İzmir'e geldi, System.String[]

Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gençler senkronize finalinde ikinci olarak Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandıran sporculardan Sıla Karakuş, memleketi İzmir'de Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı.

Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gençler senkronize finalinde ikinci olarak Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandıran sporculardan Sıla Karakuş, memleketi İzmir'de Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı.

Adnan Menderes Havalimanı'na Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin ile birlikte gelen Sıla Karakuş'u anne Tülay, baba Haydar ve kardeşi Duru Karakuş ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve milli sporcular karşıladı.

Ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle Sıla Karakuş'u karşılayan ailesi ve arkadaşları, genç sporcuyu tebrik etti. Bu sırada anne Tülay Karakuş, sevinç gözyaşı döktü.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan milli sporcu Sıla Karakuş, takım arkadaşı Elif Çolak ile önemli bir başarıya imza attıklarını, gururlu olduklarını belirterek, "Çok mutluyuz. Yıl sonunda dünya şampiyonamız var. Aynı madalyayı orada da kazanmak istiyoruz. Olimpiyat oyunlarında da madalya hedefliyoruz." diye konuştu.

Baba Haydar Karakuş, ülke adına tarihi bir başlangıca imza atan kızlarıyla gurur duyduklarını dile getirerek, "Sporda son dönemde diğer sporcuların başarılarını örnek alarak kızım çalışmalarına daha da fazla gayret ederek devam etti. Partneriyle birlikte tarih yazdılar." ifadelerini kullandı.

Anne Tülay Karakuş da büyük gurur ve sevinç yaşattığı için kızına ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin, Sıla Karakuş ve Elif Çolak'ı tebrik ederek, trampolinin de artık madalyaya aday branşlar içerisinde olduğunu aktardı.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise cimnastikte altın tarih yaşandığını ifade ederek, sporcuların olimpiyatlarda da Türk bayrağını dalgalandırmasını hayal ettiklerini dile getirdi.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda genç kadınlar senkronize finalinde Elif Çolak ve Sıla Karakuş, 44.830 puanla Avrupa ikincisi olmuştu.

Cimnastik, İzmir, Türk, Sıla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Sıla Karakuş, İzmir'e geldi - Son Dakika Spor


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