Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran Sıla'nın hedefi olimpiyatlar

Yok böyle bir tutku! Şu keyfi yapabilmek için 350 bin lira harcadı

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası gençler senkronize finalinde Elif Çolak'la birlikte ikinci olarak trampolinde Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran Sıla Karakuş, madalya gururunu olimpiyatlara taşımak istiyor.

Sıla Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını, federasyonun düzenlediği kamplar sayesinde partneri Elif Çolak ile sıkı bir tempo içine girdiklerini ifade etti.

İlkleri yaşadıkları şampiyonadan mutlu döndüklerini belirten Sıla Karakuş, takım arkadaşıyla sergiledikleri performans ve uyumun başarıyı getirdiğini söyledi.

Milli cimnastikçi, şöyle konuştu:

"Elif'le havada birbirimizi hissediyor gibiyiz. Konuşma şansımız olmuyor, mecburen hissetmek zorundayız. Birbirimizi o kadar iyi tanıyoruz ki nerede ne hata yapabileceğimizi, yaptığımız hatayı nasıl kurtarabileceğimizi ezberledik artık. Böyle bir madalyayı ülkemize kazandırmak ve tarih yazmak çok gurur verici bir şey. Çok mutluyuz. Bundan sonraki ilk hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda madalya almak ama ana hedefimiz olimpiyat madalyası."

Cimnastiğe 5 yaşında ailesinin yönlendirmesiyle başladığını dile getiren Sıla Karakuş, 8 yaşında antrenörünün yönlendirmesiyle trampoline geçiş yaptığını aktardı.

Sıla Karakuş, cimnastiğin kendisine disiplin kazandırdığını belirterek, "Biraz sosyal hayatımız kısıtlanıyor olabilir ama burası da bize ayrı bir sosyal hayat açıyor." diye konuştu.

"Bu madalya 12 yıllık bir yolculuğun neticesi"

Sıla Karakuş'un antrenörü Aysun Yıldırım da Avrupa Şampiyonası'nda senkronize ve bireyselde aldıkları madalyaların yanında genç kızlarda 0,50 puanla dereceyi kaçırdıklarını söyledi.

Trampolin cimnastiğin cesaret istediğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tekniğin yanında zihinsel antrenman da çok önemli. Sıla bunları çok ciddi anlamda aşarak bu noktaya geldi. Bu bir günde yapılmış bir şey değil. 12 yıllık bir yolculuğun neticesi, güzel bir şekilde başarıya adımımızı attık, büyük bir madalya ile dönüş yaptık. Bundan sonra aynı sistemde hiç geriye dönüş yaşamadan daha temiz adımlar atıp devam edeceğiz."