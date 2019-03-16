Son Dakika Haberleri: Avrupa treninde yüzde 30 indirim

Avrupa treninde yüzde 30 indirim

53 dakika önce

TCDD, Halkalı-Sofya seferlerinde yüzde 30 indirim yaptı.

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TCDD, Halkalı-Sofya seferlerinde yüzde 30 indirim yaptı. Artık 27,88 eurodan başlayan fiyatlarla Avrupa'ya uluşmak mümkün.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:40 

Sofya, Halkalı, Avrupa, Ekonomi
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