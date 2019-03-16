Avrupa treninde yüzde 30 indirim
53 dakika önce
TCDD, Halkalı-Sofya seferlerinde yüzde 30 indirim yaptı.
TCDD, Halkalı-Sofya seferlerinde yüzde 30 indirim yaptı. Artık 27,88 eurodan başlayan fiyatlarla Avrupa'ya uluşmak mümkün.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:40
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