Avrupa Triatlon Kupası başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Triatlon Kupası başladı

16.04.2022 09:52

Avrupa Triatlon Birliği tarafından Mersin'de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası, 27 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla başladı.

Avrupa Triatlon Birliği tarafından Mersin'de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası, 27 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonunun (TTF) desteğiyle, Mersin'in Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen yarışlar, Adnan Menderes Bulvarı ve sahil bandında gerçekleşiyor.

İlk gün yarışları, organizasyon bünyesinde Türk sporcuların katılımıyla yapılan sprint müsabakalarıyla başladı. Kadınlar, erkekler ve paratriatlon kategorilerinde gerçekleşen müsabakalarda, sporcular ilk olarak Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre yüzecek. Parkuru tamamlayan katılımcılar, denizden çıkarak değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre bisiklet sürecek. Etabı bitiren katılımcılar, son olarak 2 tur olacak şekilde 5 kilometre koşacak.

Sprint müsabakalarının ardından Avrupa Triatlon Gençler Kupası yarışları başlayacak. Sporcular, aynı parkurda dereceye girmek için ter dökecek.

Gün sonunda dereceye giren sporculara, törenle ödülleri verilecek.

Avrupa Triatlon Kupası başladı
Avrupa Triatlon Kupası başladı
Avrupa Triatlon Kupası başladı
Avrupa Triatlon Kupası başladı
Avrupa Triatlon Kupası başladı
Avrupa Triatlon Kupası başladı
Avrupa Triatlon Kupası başladı
Avrupa Triatlon Kupası başladı

YORUMLAR
500
Avrupa Triatlon Kupası yarın Mersin'de başlayacak Avrupa Triatlon Kupası yarın Mersin'de başlayacak Eskişehir Ormanspor, Avrupa ve kupa hedefine emin adımlarla ilerliyor Eskişehir Ormanspor, Avrupa ve kupa hedefine emin adımlarla ilerliyor

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa Triatlon Kupası başladı - Son Dakika


Son Dakika
10:23 Eşi tarafından katledilen Nurcan Seçer'in hastanedeki görüntüsünü paylaşan 2 kişi gözaltında
10:20 Mağaza hırsızı iki kadın yakalanınca ortalığı ayağa kaldırdılar: Giysi çalıyorlardı
10:18 Yılanı gören horoz kaçtı ama tavuk önce yavrularını kurtardı
10:16 Manchester, Ronaldo'ya kapıyı gösterdi: Kimse istemiyor
10:13 Sinop'tan dünyaya çilek ihracatı: 4 milyonluk yatırımla 100 ton çilek üretiyorlar
09:52 750 sıcaklığındaki eritme ocaklarının başındalar ama oruçlarını aksatmıyorlar
09:47 Ebru Şallı 2 yıl önce kaybettiği oğlunu ölüm yıldönümünde bu sözlerle andı: Kavuşacağız biliyorum!
09:05 Kadıköy'deki feci kazayı görenler gözlerine inanamadı: Otomobil ikiye bölündü, çevik kuvvet polisi sürücü ağır yaralı
08:55 Aleyna Tilki de, Gülşen'in yolunda: Yeni klibinde motorun üzerinde soyundu
08:23 16 Nisan Cumartesi günü hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor, özlediğimiz güzel havalar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 10:31:10. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Triatlon Kupası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement