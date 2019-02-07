Son Dakika Haberleri: Avrupa, Tükettiği Elektriğin Yüzde 2'sini Denizden Karşıladı

Avrupa, Tükettiği Elektriğin Yüzde 2'sini Denizden Karşıladı

1 saat önce

AVRUPA'da deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi gücü, geçen yıl eklenen 2 bin 600 megavat kapasiteyle toplamda 18 bin 500 megavata ulaştı.

Avrupa, Tükettiği Elektriğin Yüzde 2'sini Denizden Karşıladı, System.String[]
AVRUPA'da deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi gücü, geçen yıl eklenen 2 bin 600 megavat kapasiteyle toplamda 18 bin 500 megavata ulaştı.

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope tarafından açıklanan rapora göre geçen ilave edilen kapasitenin yüzde 85'lik kısmı İngiltere ve Almanya'da gerçekleşti.

Birleşik Krallık'ta bin 300 megavat, Almanya'da da 969 megavat offshore rüzgar enerjisi santralinin devreye alındığı kaydedilen raporda, 657 megavat kapasiteli dünyanın en büyük offshore rüzgar santralinin Birleşik Krallık'ta faaliyete geçtiğine dikkat çekildi.

İNŞAATLAR BİTİNCE DAHA DA ARTACAK

Raporda görüşlerine yer verilen WindEurope Başkanı Giles Dickson offshore rüzgar santrallerinde üretilen elektrik enerjisinin Avrupa'da tüketilen elektriğin yüzde 2'sini oluşturduğunu söylmedi. Giles, Avrupa'da süren yatırımlar ve sisteme ilavesi beklenen inşaat halindeki santrallerle söz konusu kapasitenin daha da artacağını kaydetti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:50 

Almanya, Birleşik Krallık, Avrupa, Güncel
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