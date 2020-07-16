Avrupa Türk İslam Birliğinden, Alman Anayasayı Koruma Teşkilatının 2019 raporuna sert eleştiri... - Son Dakika

Avrupa Türk İslam Birliğinden, Alman Anayasayı Koruma Teşkilatının 2019 raporuna sert eleştiri...

Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, Almanya Anayasa Koruma Teşkilatının (Bfv) 2019 raporunda Birliğe "güvenliği tehdit eden aşırı yabancılar" olarak yer vermesini şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, Almanya Anayasa Koruma Teşkilatının (Bfv) 2019 raporunda Birliğe "güvenliği tehdit eden aşırı yabancılar" olarak yer vermesini şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Bfv'nin raporunu eleştirerek, "Kurulduğu 1987'den beri hiçbir siyasi ve dini kesime, partiye, kişiye ya da cemaate organik bağı, dirsek teması olmadan kendi ayakları üzerinde duran ve tek gayesi, Avrupa Türklerinin kendi dini ve kültürel değerlerini kaybetmeden birlikte yaşadığı çoğulcu topluma uyum sağlayarak varlığını sürdürmek olan ATİB, ilk defa böylesi haksız ve mesnetsiz bir muameleyle karşı karşıya kalmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Rapor hazırlayanlara istihbarat sağlayanları hala Soğuk Savaş dönemine takılıp kalmış, ön yargılı ve ideolojik saplantılı olmakla suçlayan Yıldırım, açıklamasında şunları kaydetti:

"ATİB şablonuyla ya da rapora yansıttıkları şekliyle bugünkü ATİB, birbiriyle örtüşmediği gibi en ufak bir benzerliği de yoktur. ATİB, son derece şeffaf bir sivil kitle kuruluşudur. Bir Müslüman çatı kuruluşu olarak ATİB, insanları ırkına, rengine, kültürü ya da inancına göre kategorize etmez, ayırmaz. ATİB, gerek kendi kültürel değerlerini gerekse dini inancını diğer kültürlerden ve dinlerden üstün gören bir görüşü asla benimsememiştir. Ondan dolayı raporda buna benzer ibarelerin yer alması, tamamıyla ön yargılı bir yaklaşım tarzıdır."

Yıldırım, ATİB'e yapılan en büyük haksızlık ve iftiradan birisinin de "dost düşman ayırımı yaptığı, özellikle Kürtleri, Alevileri ve Yahudileri aşağıladığı" iddiası olduğuna dikkati çekerek, tamamıyla ön yargılı ve temelsiz bu suçlamayı da şiddetle reddettiklerini vurguladı.

"Gereken hukuki adımları atmaya başladık"

Kurulduğu günden bugüne kadar ATİB'in en sıradan bir üyesinin dahi Alman devletine, onun sosyal ve hukuki düzenine veya Alman halkına yönelik, sözlü ya da eylem olarak, herhangi bir zararının dokunmadığına işaret eden Yıldırım, "Raporda, ATİB'in 'tehlike' olarak görülmesi akılla ve izanla izah edilemez." ifadesini kullandı.

Yıldırım, ATİB'in asla tasvip etmediği sebeplerden dolayı itham edilmesini, hatta suçlanmasını kendisine yapılmış büyük bir haksızlık olarak gördüğünden bu yanlışın düzeltilmesi için gereken hukuki adımları atmaya başladığını bildirdi.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa Türk İslam Birliğinden, Alman Anayasayı Koruma Teşkilatının 2019 raporuna sert eleştiri... - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:34 Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:11 Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 19:33 Yaklaşık 7 bin yılda bir defa görünen kuyruklu yıldız, Türkiye semalarından izlendi 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:41 4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
22:34
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
22:29
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
21:11
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Yaklaşık 7 bin yılda bir defa görünen kuyruklu yıldız, Türkiye semalarından izlendi
19:33
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 23:05:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Türk İslam Birliğinden, Alman Anayasayı Koruma Teşkilatının 2019 raporuna sert eleştiri... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]