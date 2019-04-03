Son Dakika Haberleri: Avrupa, Türk şirketlerle 'kalkınıyor'

Avrupa, Türk şirketlerle 'kalkınıyor'

1 saat önce

EBRD, son yıllarda Rönesans Holding, Nef, Arçelik, Yapı Kredi, Garanti, İş Bankası ve Migros gibi sektörlerinin önde gelen firmalarıyla önemli iş birliklerine giderken Türkiye'deki yatırımlarını 11 milyar euronun üzerine çıkardı.

Avrupa, Türk şirketlerle 'kalkınıyor', System.String[]
EBRD, son yıllarda Rönesans Holding, Nef, Arçelik, Yapı Kredi, Garanti, İş Bankası ve Migros gibi sektörlerinin önde gelen firmalarıyla önemli iş birliklerine giderken Türkiye'deki yatırımlarını 11 milyar euronun üzerine çıkardı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:19 

Yapı Kredi Bankası, Arçelik A.Ş., Ekonomi
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