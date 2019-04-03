Avrupa, Türk şirketlerle 'kalkınıyor'
1 saat önce
EBRD, son yıllarda Rönesans Holding, Nef, Arçelik, Yapı Kredi, Garanti, İş Bankası ve Migros gibi sektörlerinin önde gelen firmalarıyla önemli iş birliklerine giderken Türkiye'deki yatırımlarını 11 milyar euronun üzerine çıkardı.
EBRD, son yıllarda Rönesans Holding, Nef, Arçelik
, Yapı Kredi
, Garanti, İş Bankası
ve Migros
gibi sektörlerinin önde gelen firmalarıyla önemli iş birliklerine giderken Türkiye
'deki yatırımlarını 11 milyar euronun üzerine çıkardı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:19
Almanya'da Ford İşçilerinin Endişeli Bekleyişi Sürüyor! 5 Bin Kişinin İşine Son Verilecek
Kars'ta İtiraz Üzerine Yapılan Sayım Bitti, Seçimi HDP Kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı
Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı