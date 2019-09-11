Avrupa Türkiye'den giyiniyor

Türkiye, ocak-haziran döneminde 162 ülkeye 3 milyar 304 milyon 418 bin dolarlık örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ihraç ederken, satışlarda ilk sıraları Avrupa ülkeleri aldı.

Türkiye, ocak-haziran döneminde 162 ülkeye 3 milyar 304 milyon 418 bin dolarlık örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ihraç ederken, satışlarda ilk sıraları Avrupa ülkeleri aldı.

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