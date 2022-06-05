Avrupa turuna çıkan iki Fransız aile Acıgöl'de mola verdi - Son Dakika
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Avrupa turuna çıkan iki Fransız aile Acıgöl'de mola verdi

05.06.2022 12:44
Avrupa turuna çıkan iki Fransız aile Acıgöl'de mola verdi

Karavanları ile Avrupa turuna çıkan Fransız 2 aile, Karapınar'daki Acıgöl'de kamp yaptı.

Karavanları ile Avrupa turuna çıkan Fransız 2 aile, Karapınar'daki Acıgöl'de kamp yaptı.

Nolwenn Leurquin, eşi Benjamin ve arkadaşları Benjamin Dupant ve Claire Piccirillo ile mayısta Avrupa turuna çıktıklarını ifade etti.

Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan'da seyahat ettiklerini belirten Leurquin, "Türkiye gerçekten çok güzel bir ülke. Antalya ve İzmir'i gezdik. Temmuz sonuna kadar Türkiye'de kalacağız. Türkiye'ye ilk defa geldik ve doğal güzellikleri çok etkileyici. Türk insanı çok iyi, bizi yemeğe davet ediyorlar. Çok insanla tanıştık ve mutlu olduk." dedi.

Leurquin, Meke Gölü'nü de ziyaret ettiklerini anlatarak, "Acıgöl, suyu temiz bir göl. Göl kenarında yürüyüş yapmak çok keyifli. Bizler için farklı ve unutamayacağımız bir anı olacak." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye, Almanya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa turuna çıkan iki Fransız aile Acıgöl'de mola verdi - Son Dakika

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