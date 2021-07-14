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Avrupa üçüncüsü Fatma'ya memleketinde coşkulu karşılama - Son Dakika

Avrupa üçüncüsü Fatma'ya memleketinde coşkulu karşılama

14.07.2021 09:22
Avrupa üçüncüsü Fatma'ya memleketinde coşkulu karşılama, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ikamet eden Fatma Kadıköylü, Gürcistan'ın Tiflis kentinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonasında 80 kiloda dünya üçüncüsü olarak memleketine döndü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ikamet eden Fatma Kadıköylü, Gürcistan'ın Tiflis kentinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonasında 80 kiloda dünya üçüncüsü olarak memleketine döndü. Hemşerileri ve ailesi tarafından muhteşem bir karşılama töreni düzenlenen Fatma, karşılama sırasında sevinç gözyaşlarını tutamadı.

01-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında Gürcistan'ın Tiflis kentinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonasında 80 kg 'da Avrupa üçüncüsü olan Fatma Kadıköylü Nazilli'ye dönüşünde muhteşem bir törenle karşılandı. Milli Takım Boks Antrenörlerinden Yavuz Kılıç ile katıldığı şampiyondan dönen Fatma Kadıköylü ilk olarak Nazilli girişinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği önünde tören yapıldı. Önceden planlandığı şekilde sporcunun içinde bulunduğu otobüs polis ekiplerince durdurularak şampiyon sporcu dışarıya davet edildi. Dışarı çıktığı sırada büyük sürprizle karşılaşan Kadıköylü, burada ilk mutluluğunu yaşadı. Ardından üzeri açık bir kamyonete antrenörü ile birlikte bindirilen Şampiyon sporcu, elinde Türk Bayrağı ile kendisini şehirlere arası otobüs terminalinde bekleyen ailesine konvoy eşliğinde götürüldü. Kızlarını otobüsle gelecek diye bekleyen aile burada bir sürprizle karşılaştı. Davul zurna eşliğinde havai fişeklerle karşılanan milli sporcu büyük sevinç yaşadı. Zaman zaman mutluluk gözyaşlarını tutamayan milli sporcuya çiçek takdim edildi.

Milli Sporcu Fatma Kadıköylü yaptığı açıklamada "Yıldız kadınlarda Avrupa üçüncüsü oldum. Hedefim büyük. Her zaman da büyük oldu. Boksa başladığımda Yavuz hocamla birlikte bu işe baş vurduk. ve Avrupa üçüncüsü oldum. Allah nasip ederse olimpiyatlara giderek oradan da güzel derecelerle Türkiye'ye döneriz. Eğer ilk rakibim Rus olmasaydı finali garantilerdim. Finalde de güzel bir maç yaparak Avrupa şampiyonu olurdum. Kadının gücünü her yerde gösterebileceğimizi biliyorum. Nazilli kadınlar efe kadınıdır. ve biz bunu göstereceğiz. Hedefim dünya şampiyonasında güzel derece yapıp Aydınlı Nazillili ve Egeli kadınlarımızı gururlandıracağım" dedi.

Milli Takım Boks Antrenörü Yavuz Kılıç ise; "Faaliyetlerimiz, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak hem Aydın merkezde hem de Nazilli ilçemizde devam etmekte. Nazilli bu noktada zaten lokomotif görevi görüyor. Fatma kızımızda sırasıyla Türkiye üçüncüsü, Türkiye ikincisi ve en son milli takım seçmelerinde Türkiye şampiyonu olarak ilçemize ve ilimize bu haklı gururu yaşattı. Üstüne de Avrupa şampiyonasına gitmeye hak kazandık. Fatma, Gürcistan'ın Tiflis kentinde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemizi başarılı şekilde temsil ederek Avrupa üçüncüsü oldu. Aslında içimiz biraz buruk. Rus rakibimiz Avrupa şampiyonu oldu. Birazcık kura şansımız olsaydı finalimiz garantiydi. Bizim için erken final oldu diyebilirim. Hedeflerimiz büyük. İnşallah bu burada kalmayacak. Bize destek sağlanıldığı müddetçe Efeler Diyarının nasıl bir şehir olduğunu tüm Türkiye'ye, Allah'ın izniyle 7'den 70'e herkese göstereceğiz. Bu bizim için daha başlangıç. Ben inanıyorum ki daha büyük başarılar elde edeceğiz. Yeter ki bizlere amatör branşlara gerekli şekilde destek verilsin. Hem velilerimiz hem de öğrencilerimiz anlamında bir aile ortamımız var. Bize başarıyı getirende bu sıcak samimiyet. Ama illaki tabi ki destek istiyoruz. Umarım inşallah bu başarı birçok şeyin habercisi olur. Herkese de buradan bu çocuklara bu Nazilli'nin çocuklarına bu Aydın'ın çocuklarına sahip çıkmasını istiyorum. Bir Türk kadınının da aslında neler yapabileceğini Fatma dünyaya ve Avrupa'ya kanıtladı. Şu an Türk boksörlerimiz çok başarılı. Özellikle bayan boks anlamında olimpiyatlarda da madalya beklediğimiz bir kategori. Olimpik Sporcularımızın hepsi bu yıldız bayanlar milli takımdan geçen sporcularımız" dedi.

Genç sporcunun anne ve babası da konuşmalarında kızlarına ve antrenörüne teşekkür ederek, "Ege'mize Aydın'ımıza Türkiye'mize bu gururu yaşattığı için hepsinden Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah dünya şampiyonu da olur" dediler. - AYDIN

Avrupa üçüncüsü Fatma'ya memleketinde coşkulu karşılama
Avrupa üçüncüsü Fatma'ya memleketinde coşkulu karşılama
Avrupa üçüncüsü Fatma'ya memleketinde coşkulu karşılama
Avrupa üçüncüsü Fatma'ya memleketinde coşkulu karşılama

Gürcistan, Hisarcık, Nazilli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa üçüncüsü Fatma'ya memleketinde coşkulu karşılama - Son Dakika Spor


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