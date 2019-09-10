Son Dakika Haberleri: Avrupa üçüncüsü olan badmintonculara havalimanında coşkulu karşılama
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Avrupa üçüncüsü olan badmintonculara havalimanında coşkulu karşılama

59 dakika önce

Polonya'da düzenlenen 17 yaş altı Badminton Avrupa şampiyonasında çift bayanlar kategorisinde Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan sporcular Cansu Erçetin ve Yasemen Bektaş, Erzincan Havalimanında coşkuyla karşılandı.

Avrupa üçüncüsü olan badmintonculara havalimanında coşkulu karşılama, System.String[]

Polonya'da düzenlenen 17 yaş altı Badminton Avrupa şampiyonasında çift bayanlar kategorisinde Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan sporcular Cansu Erçetin ve Yasemen Bektaş, Erzincan Havalimanında coşkuyla karşılandı.


Polonya'nın Gniezno kentinde düzenlenen 17 yaş altı Badminton Avrupa Şampiyonası sona erdi. 39 ülkeden 318 sporcunun mücadele verdiği Avrupa Şampiyonasında Erzincanlı sporcular Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.


Çift bayanlar kategorisi sporcusu Cansu Erçetin & Yasemen Bektaş yarı finalde elenerek, şampiyonayı üçüncü olarak tamamladılar. Milli badmintoncular bronz madalyanın sahibi oldu. Danimarkalı, İsveçli, İtalyan ve Hollandalı rakiplerini yenerek yarı finale yükselen Erzincanlı sporcular yarı finalde İngiliz rakiplerine yenilip Avrupa üçüncüsü oldular.


Sporcuları tebrik eden Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, badminton branşında başarıların hız kesmeden devam edeceği vurgusunu yaptı.


İl Müdürü Mumcu, başarılı sporcular ve Antrenörleri Uğur Erçetin ve Murat Sönmez'i de tebrik etti. - ERZİNCAN

Polonya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:11 Kaynak: İHA
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