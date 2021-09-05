Avrupa üçüncüsü olan Filenin Sultanları, yurda döndü

2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Sırbistan'a 3-1 mağlup olduktan sonra Hollanda'yı yenerek Avrupa üçüncüsü olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 5'inci olan ve 2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Filenin Sultanları, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 11.30'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'tan İstanbul'a geldi. Milli takım kafilesi İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Milli sporcular, yolcuların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Belgrad dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan milli sporcular, uzun bir süredir şampiyonada mücadele ettiklerini ve üçüncü olarak dönmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Milli sporcu Ebrar Karakut, "Ülkemize bronz madalya ile döndüğümüz için çok mutluyuz. Bugünkü başarımız bu takımın yapabileceklerinin sadece göstergesi. Bu ülkeye daha çok başarı getirmek için çok çalışacağız. Hedefimiz bir sonraki turnuvada altın madalya olacak" dedi."ÇOK YORUCU BİR YAZ SEZONU OLDU"4 ay gibi bir sürede iki şampiyonaya katıldıklarını ifade eden takım kaptanı Eda Erdem , "Çok mutluyuz ve çok gururluyuz. Zaten hepimizin yüzleri gülüyor. Çok yoğun geçen 4 ayı geride bırakıyoruz. Milli takım sezonu bizim için çok keyifli geçti. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Avrupa Şampiyonası'nda en çok çalışan ekip bizdik. 5 Mayıs'tan itibaren bu takım durmaksızın çalıştı. Madalya ile bitirdiğimiz için de çok mutluyuz. İnanılmaz bir destek görüyoruz. Bittiği için mutluyuz. Kulüp sezonumuz başlıyor. Pandemiden dolayı Avrupa Şampiyonası ile Olimpiyatlar peş peşe geldi. Çok yorucu bir yaz sezonu oldu. Biraz dinlendikten sonra kendimizi kulüp sezonuna hazırlayacağız" diye ifade etti.4 AYLIK BİR MARATONU GERİDE BIRAKTIKÜlkeye haklı bir gurur yaşattıklarını ifade eden Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise şunları söyledi: "Madalyalardan daha da önemlisi güzel bir voleybol rüzgarı yaşanması bizi mutlu etti. 4 aydır süren bir maratonda olimpiyat 5'incisi ve Avrupa Şampiyonası'nda 3'üncü olduk. Henüz pandeminin bitmediği bir ortamdayız. Bir taraftan tedbirlerin alınması ve buna rağmen kazasız belasız bugünlere geldik. Ülkemizi gururlandırarak yurda döndük. Bugün itibariyle devam eden Erkekler Voleybol Şampiyonası var. İnşallah erkeklerde de bu başarı devam edecek. Avrupa'da, dünyada üst sıralarda yer aldık.""TÜRKİYE'DE HERKES VOLEYBOLU SEVİYOR"

Takımın çok çalıştığı ifade eden antrenör Giovanni Guidetti ise, "Tokyo'da da 5'inci olduk. Başarılı bir takımız var. Takım çok çalıştı. Ben gerçekten ekibime teşekkür ediyorum. Benim ekibim ve Türkiye'de herkes voleybolu çok seviyor" şeklinde konuştu.

- İstanbul