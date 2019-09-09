Avrupa üçüncüsü tekerlekli sandalye basketbol takımı yurda döndü
1 saat önce
Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Türkiye Milli Takımı kafilesi, yurda döndü.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:52 Kaynak: DHA
Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Türkiye Milli Takımı kafilesi, yurda döndü.
Polonya'da düzenlenen organizasyonu üçüncülük maçında Almanya'yı mağlup ederek üçüncü sırada noktalayan milliler, İstanbul'a geldi. Saat 18.45'te İstanbul Havalimanı'na ayak basan millileri federasyon yetkilileri ve sporcu yakınları karşıladı.
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