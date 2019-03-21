Son Dakika Haberleri: Avrupa Üçüncüsü Tekvando Sporcusundan Vali Şimşek'e Ziyaret

Avrupa Üçüncüsü Tekvando Sporcusundan Vali Şimşek'e Ziyaret

1 saat önce

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda üçüncü olan Melisa Nur Budak'ı kabul etti.

Avrupa Üçüncüsü Tekvando Sporcusundan Vali Şimşek'e Ziyaret, System.String[]
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda üçüncü olan Melisa Nur Budak'ı kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Çalkan Spor Kulübü Başkanı Şaban Çalkan, desteklerinden dolayı Vali Şimşek'e plaket takdim etti.

Sporcuyu başarısından dolayı kutlayan Vali Şimşek, "Sporcularımız bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cansel Özkan kızımız Amerika'da yapılan Dünya Halter Şampiyonasında şampiyonu oldu. Melisa kızımız Antalya'da yapılan Avrupa Tekvando Şampiyonasında 2 bin 500 sporcu arasında üçüncü oldu. Hem Niğde'mizin adını duyurdu hem de bizleri gururlandırdı. Ben sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:11 Kaynak: AA

Şerif Yılmaz 2, Niğde, Avrupa, Güncel
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