Avrupa uçuşlarında gecikmeler arttı - Son Dakika
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Avrupa uçuşlarında gecikmeler arttı

22.06.2022 16:39
Avrupa uçuşlarında gecikmeler arttı

AVRUPA'DAKİ havalimanlarında yaşanan personel eksikliği ve hava sahası yoğunluğu nedeniyle başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere tüm havayollarının Avrupa uçuşlarında gecikmeler meydana geliyor.

AVRUPA'DAKİ havalimanlarında yaşanan personel eksikliği ve hava sahası yoğunluğu nedeniyle başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere tüm havayollarının Avrupa uçuşlarında gecikmeler meydana geliyor.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Avrupa havalimanlarında yaşanan personel eksikliği ve hava sahası yoğunluğu Avrupa Hava Sahası'nda oluşan tehirler önceki haftalara göre süre olarak yaklaşık 4 kat arttı. Tüm havayollarının maruz kaldığı bu tehirleri azaltmaya çalışıyoruz. Anlayışınıza arz ederiz" dedi.


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Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa uçuşlarında gecikmeler arttı - Son Dakika

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