Avrupa Uğurcan Çakır'ı konuşuyor! 20 milyon euro... - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa Uğurcan Çakır'ı konuşuyor! 20 milyon euro... - Son Dakika Spor

Avrupa Uğurcan Çakır'ı konuşuyor! 20 milyon euro...

6 saat önce

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da, milli kaleci Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vuran isim olmuştu.

Avrupa Uğurcan Çakır'ı konuşuyor! 20 milyon euro..., System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzon spor'da, milli kaleci Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vuran isim olmuştu.


Kalesine gelen 9 şutun 8'ini kurtararak galibiyette başrol oynayan Uğurcan, maçın adamı seçilmişti. Milli eldiven, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da spor içerikleri paylaşan ve yaklaşık 26 milyon takipçisi bulunan dünyaca ünlü 433 sayfasında da haftanın 11'ine aday gösterildi.


Kaleci kategorisinde Matheus, Pentke, Hugo Lloris, Helton Leite gibi isimlerle birlikte haftanın 11'ine aday gösterilen yıldız isim, devam eden ankette Hugo Lloris'in ardından 2. sırada yer alıyor.


UĞURCAN TRABZONSPOR'DAN AYRILACAK MI?


Genç kalecinin Avrupa'da birçok talibi olduğu belirtilirken başkan Ahmet Ağaoğlu, oyuncu için kendilerine 20 milyon euroluk teklif geldiğini açıklamıştı.


Trabzonspor, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Uğurcan Çakır, dev ankette haftanın 11'ine aday
Mehteran Birliği ilk kez yürüdüğü İspanya'da herkesi etkiledi (1) Galatasaray, Ömer Bayram'a zam yaparak sözleşmesini uzatacak Helikopter kazasında, Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölüm nedeni belli oldu

Son Dakika Haberleri
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi
15:41 Günseli Deniz: Şarkılarımı izinsin kullandılar!
15:33 Dünyanın en güzel 100 kadını ve en yakışıklı 100 erkeği belli oldu
15:32 Ayasofya 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu
15:32 İbrahim Tatlıses: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 16:25:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Uğurcan Çakır'ı konuşuyor! 20 milyon euro... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]