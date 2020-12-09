Avrupa, Ukrayna'ya altyapı projeleri için 640 milyon avro kredi sağlayacak - Son Dakika

Avrupa, Ukrayna'ya altyapı projeleri için 640 milyon avro kredi sağlayacak
09.12.2020 16:39
Avrupa Yatırım Bankası ile Ukrayna hükümeti arasında altyapı projelerinde kullanılmak üzere 640 milyon avro tutarında 3 kredi anlaşması imzalandı.
Avrupa Yatırım Bankası ile Ukrayna hükümeti arasında altyapı projelerinde kullanılmak üzere 640 milyon avro tutarında 3 kredi anlaşması imzalandı.
Ukrayna Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 340 milyon avroluk kredinin Ukrayna'nın doğusundaki sosyal ve ulaşım projelerine aktarılacağı belirtildi.
Lugansk bölgesindeki yol çalışmaları için 100 milyon avroluk kredi kullanılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, 200 milyon avro tutarındaki kredinin ise elektrikli toplu taşıma projeleri kapsamında değerlendirileceği kaydedildi.
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