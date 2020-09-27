Avrupa ülkeleri, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu - Son Dakika

Avrupa ülkeleri, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu

Avrupa ülkeleri, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmanın derhal durdurulmasını talep etti.

Avrupa ülkeleri, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu, System.String[]

Avrupa ülkeleri, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmanın derhal durdurulmasını talep etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışmaların yeniden başladığına ilişkin haberlerden endişe duyduğunu belirtti.

Maas, iki taraftan da sivil kayıpların olduğu bilgisine işaret ederek, "Her iki tarafa çatışmacı tutumlarını ve özellikle kasaba ve kentlerin bombalanmasını derhal durdurmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Dağlık Karabağ bölgesindeki ihtilafın ancak müzakere yoluyla çözülebileceğini kaydeden Maas, AGİT Minsk Grubu'nun bunun için hazır olduğunu belirtti.

Heiko Maas, Ermenistan ve Azerbaycan'ın şiddet eylemlerine derhal son vererek müzakerelere başlaması gerektiğini vurguladı.

Fransa

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmalardan endişe duyduğunu belirterek, taraflara çatışmaları durdurma ve diyaloğu yeniden oluşturma çağrısında bulundu.

Mühll, Fransa'nın, Minsk Grubu eş başkanı sıfatıyla, Rus ve Amerikalı ortaklarıyla birlikte, Dağlık Karabağ sorununun uluslararası hukuka uygun şekilde müzakere edilmesi ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması konusundaki kararlılığını yinelediğini kaydetti.

İtalya

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan temas hattındaki ciddi çatışmalardan endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "İtalya, taraflara şiddete bir an önce son vermeleri ve özellikle de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) himayesinde gerilimin daha da tırmanma riskini önlemek için her türlü çabayı göstermeleri çağrısında bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus da geleneksel pazar duası sırasında iki ülke arasındaki gerginliğe değinerek, Kafkasya'da barış için dua ettiğini söyledi. Papa, bölgede sorunların silah ve güç yoluyla değil, diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.

Kızılhaç'tan "sivilleri koruyun" çağrısı

Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC) yapılan açıklamada ise "temas hattındaki" çatışmaların siviller üzerindeki etkisinden endişe duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, her iki taraftan da sivil kayıpların rapor edildiği ileri sürüldü.

Taraflara, uluslararası insan hakları hukukunun temel kurallarına saygı gösterme yükümlülükleri doğrultusunda sivillerin yaşamına ve sivil unsurlara saygı gösterilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, bunun için gerekli tüm tedbirlerin alınması istendi.

ICRC Bölge Direktörü Martin Schüepp de "Gerginlikten etkilenenlere yardım etme, onları destekleme ve aynı zamanda tarafsız aracılık yapma taahhüdümüzü yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı bildirilmişti.

Açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının da sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği ifade edilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 17:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa ülkeleri, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu - Son Dakika

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