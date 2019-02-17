Avrupa Ülkeleri Deaş'lı Teröristleri Yargılasın"

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Trump'tan Suriye Mesajı: Yüzde Yüz Zafer Kazandıktan Sonra Geri Çekiliyoruz

İbrahim Kalın'dan Fethullah Gülen Açıklaması: Bize Ulaşan Bir Şey Yok