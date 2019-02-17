Avrupa Ülkeleri Deaş'lı Teröristleri Yargılasın"
23 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine, Suriye'de yakalanan Avrupa kökenli terör örgütü DEAŞ militanlarını teslim alarak yargılamaları çağrısında bulunarak aksi halde teröristleri serbest bırakmak zorunda kalacağını belirtti.
ABD
Başkanı Donald Trump
, Avrupa
ülkelerine, Suriye
'de yakalanan Avrupa kökenli terör örgütü DEAŞ militanlarını teslim alarak yargılamaları çağrısında bulunarak aksi halde teröristleri serbest bırakmak zorunda kalacağını belirtti.
Trump, Twitter
'dan Suriye'de ele geçirdikleri DEAŞ'lı teröristlere ilişkin açıklama yaptı.
Trump, paylaşımında, " İngiltere
, Fransa
, Almanya
ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye'de yakaladığımız 800 DEAŞ militanını teslim alarak yargılamasını istiyoruz. DEAŞ çökmek üzere. Hoş olmayan diğer alternatif ise onları serbest bırakmak zorunda kalmak." ifadelerini kullandı.
DEAŞ'lı teröristlerin beklenildiği gibi Avrupa'ya geçmesini görmek istemediklerini belirten Trump, "Çok şey yaptık, çok (para) harcadık. Artık başkalarının da adım atıp yapabildikleri işi yapma zamanı. DEAŞ'ın yüzde 100 yenilmesinden sonra çekiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:26 Kaynak: AA
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