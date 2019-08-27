Avrupa ülkeleri ‘geçiş’ vermedi, ihracatçının yükü sınırda kaldı!
26 dakika önce
İhracatta en önemli pazar olan Avrupa'ya taşımalarda, Macaristan ve Slovenya gibi ülkelere geçiş belge sayısı tükendi, Kapıkule'ye giden nakliyeci aracındaki mallarla sınırda kala kaldı.
İhracatta en önemli pazar olan Avrupa'ya taşımalarda, Macaristan ve Slovenya gibi ülkelere geçiş belge sayısı tükendi, Kapıkule'ye giden nakliyeci aracındaki mallarla sınırda kala kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:10
Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı 3-1 ile geçti! "Sigaraya 5 TL zam yapıldı" iddiası yalanlandı TRT, Süper Lig maç özetlerini yayınlayacak mı? Ersin Düzen'den beIN Sports'a tepki Cem Yılmaz TEMA'nın başlattığı kampanyaya 40 bin TL bağış yaptı