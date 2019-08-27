Son Dakika Haberleri: Avrupa ülkeleri ‘geçiş’ vermedi, ihracatçının yükü sınırda kaldı!
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Avrupa ülkeleri ‘geçiş’ vermedi, ihracatçının yükü sınırda kaldı!

26 dakika önce

İhracatta en önemli pazar olan Avrupa'ya taşımalarda, Macaristan ve Slovenya gibi ülkelere geçiş belge sayısı tükendi, Kapıkule'ye giden nakliyeci aracındaki mallarla sınırda kala kaldı.

Avrupa ülkeleri ‘geçiş’ vermedi, ihracatçının yükü sınırda kaldı!, System.String[]

İhracatta en önemli pazar olan Avrupa'ya taşımalarda, Macaristan ve Slovenya gibi ülkelere geçiş belge sayısı tükendi, Kapıkule'ye giden nakliyeci aracındaki mallarla sınırda kala kaldı.

Macaristan, Slovenya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:10 
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