Avrupa ülkeleri Kovid-19 dönemini yasaklarla geçiriyor - Son Dakika

Avrupa ülkeleri Kovid-19 dönemini yasaklarla geçiriyor

29.04.2021 19:19
Avrupa ülkeleri Kovid-19 dönemini yasaklarla geçiriyor, System.String[]

Avrupa ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tedbir amacıyla sokağa çıkma kısıtlamaları, temel ürün satışı yapılmayan işletmeler ile bar ve restoranların kapatılması, alkol satışı düzenlemeleri ve seyahat kısıtlamaları uygulanıyor.

Avrupa ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tedbir amacıyla sokağa çıkma kısıtlamaları, temel ürün satışı yapılmayan işletmeler ile bar ve restoranların kapatılması, alkol satışı düzenlemeleri ve seyahat kısıtlamaları uygulanıyor.

Kovid-19, Avrupa'da hayatın akışını tamamen değiştirdi. Salgının etkisi ilk olarak kapalı mekanlardaki etkinliklerin iptal edilmesi, restoran, bar ve kafelerin kapatılmasıyla kendini gösterdi. Zaman içinde sokağa çıkma kısıtlamalarıyla da önlemler sıkılaştırılıp, uymayanlara para cezaları kesilmeye başlandı.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ofisi'nin özellikle genel kapanma uygulamaları sırasında alkol erişimine kısıtlama getirilmesi çağrısı ile alkol satışı veya içilebilecek yerlere ilişkin düzenlemeler de yapıldı.

Almanya

Almanya'da kabul edilen yeni Enfeksiyon Koruma Yasasınca haftalık 100 bin kişideki vaka sayısının üç gün üst üste 100'ü aştığı bölgelerde "acil fren" uygulamasına geçildi.

"Acil fren" uygulamasıyla acil durum veya bazı istisnalar dışında saat 22.00'den 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Sadece gece yarısına kadar açık alanda tek başına egzersize izin veriliyor.

Tiyatro, sinema, müze ve benzeri mekanlar ile restoran ve kafeler gibi yerlerin kapalı tutulduğu ülkede, restoran ve kafeler ancak paket servisi yapabiliyor.

Ayrıca, Aşağı Saksonya, Hamburg, Berlin ve Bavyera gibi bazı eyaletlerde 22.00-06.00 arasında alkol satışı yapılamıyor.

Fransa

Fransa'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla temel ihtiyaç ürünlerinin satıldığı mağazaların dışında tüm iş yerleri kapalı tutuluyor, AB dışındaki ülkelere ancak zorunlu hallerde seyahat edilebiliyor.

Yeni Kovid-19 mutasyonlarının görüldüğü Arjantin, Brezilya, Şili, Güney Afrika ve Hindistan'dan gelen yolculara zorunlu karantina uygulanıyor. Bu kurala uymayanlara 1000 avro ceza veriliyor.

1 Nisan'dan bu yana kamuya açık alanlarda alkol tüketimi yasaklanırken, bu kuralı ihlal edenlere 135 avro ceza kesiliyor. Bar ve restoranların da alkol satışı yapmasına izin verilmiyor.

İngiltere

İngiltere'de üç kez uygulanan kısıtlama döneminde işe gidiş, spor, alışveriş gibi temel sebepler haricinde sokağa çıkmak yasaklandı.

Bu sürelerde market ve eczane gibi temel ürün satışı yapılmayan işletmelerin yanı sıra barlar, restoranlar ve kafeler kapatıldı. Hem ülke içi hem de uluslararası seyahatler kısıtlandı.

12 Nisan'da tüm işletmeler açılırken barlar, restoranlar ve kafelere açık alanlarında hizmet sunma izni verildi. Ülke içi seyahatler serbest bırakıldı, zorunlu olmadığı halde uluslararası seyahat edenlere 5 bin sterlin ceza uygulanıyor. Uluslararası seyahat yasağının en erken 17 Mayıs'ta kalkması bekleniyor.

-İtalya

İtalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede tedbirlerin sıkı şekilde uygulandığı dönemlerde, virüsün hızla yayılmasının önüne geçmek için insanların iş ve acil gereksinimleri haricinde dışarıda sosyalleşmemesine yönelik birtakım önlemler devreye alındı.

Ülkenin büyük kısmında, özellikle salgının ikinci dalgasının başladığı Ekim 2020'den itibaren restoran, bar, kafe gibi yerler paket servis haricinde akşam yemeklerine kapatıldı. Bunlara ek olarak 18.00'den sonra alkol satışı dahil olmak üzere dışarıda yeme-içme faaliyetleri yasaklandı.

Tiyatro, sinema, müzeler ile spor salonları, yüzme havuzlarının faaliyetleri durduruldu, bölgelerarası seyahat acil iş, sağlık gerekçesi dışında kısıtlandı.

Ülke genelinde ekimden bu yana 22.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulandı, kentlerde bu saatler arasındaki toplu taşıma seferleri azaltıldı. 21 idari bölgeden 15'inde vaka sayılarının düşmesiyle 26 Nisan'da söz konusu tedbirler gevşetildi.

İspanya

İspanya'da 25 Ekim'den bu yana uygulanan OHAL kapsamında şehirler arası serbest dolaşım ve 23.00'ten sonra sokağa çıkmak kısıtlandı.

Ayrıca, restoran ve barlarda bir masada dış mekanlarında en fazla 6, iç mekanda 4 kişiye hizmet verilebiliyor. Ülkede özellikle gençler arasında çok yaygın olan marketten içki alıp meydanlarda toplu halde içip eğlenme geleneği de Kovid-19 döneminde tamamen yasaklandı.

Katalonya özerk yönetimi sokakta içki tüketimini geçen yıl yaz döneminde yasaklayarak, uymayanlara 3 bin ile 15 bin avro arasında ceza kesme kararı aldı.

Belçika

Belçika'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında saat 22.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Market gibi temel ürünlerin satıldığı dükkanlar dışında aylarca kapalı kalan mağazalar ve kuaför gibi iş yerlerinin açılmasına ise izin verildi.

Ülkede 8 Mayıs'ta bazı tedbirlerin kaldırılması kararı çerçevesinde, restoran, kafeterya ve barların teras bölümleri yeniden açılabilecek, bu işletmelerde ve marketlerde alkol satışı ile kamuya açık alanlarda alkol tüketimine saat 22.00'ye kadar izin verilecek.

Avusturya

Avusturya 2. dalganın etkili olduğu Kasım 2020'den itibaren gastronomi, turizm, kültür ve spor alanlarında hizmet veren iş yeri ya da merkezlerin yaklaşık 7 aydır faaliyetlerine ara vermek durumunda kaldı.

Ülke genelinde 20.00-06.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, vaka sayılarındaki artış nedeniyle başkent Viyana ve Aşağı Avusturya eyaletlerinde yaklaşık bir aydır sıkı karantina koşulları kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması tüm gün uygulanıyor.

Viyana ve Aşağı Avusturya'nın dışında alışveriş merkezleri, perakende satış noktaları belirli tedbirler altında hizmet verirken, kuaför gibi kişisel bakım merkezlerinde hizmet almak isteyenlere negatif Kovid-19 testi sonucu şartı getirildi.

Macaristan

Macaristan'da salgın nedeniyle ilan edilen acil durum kapsamında, ülke sınırları, eğlence yerleri ve okullar kapatıldı. Ayrıca 20.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi.

Ülkede, restoranlar sadece paket hizmet verebilirken, market ve hizmet sektöründeki diğer iş yerlerinin saat 19.00'a kadar açık kalabileceği, düğünlerin sadece aile üyeleriyle yapılabileceği ve spor müsabakalarının ise seyircisiz oynanması kararı alındı.

Mevcut durumda ülkede 00.00 ile 05.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı devam ediyor, restoranların terasları hizmet veriyor. Anaokulu ve ilköğretim okullarında yüz yüze eğitime geçilen ülkede, lise ve üniversitelerde uzaktan eğitim devam ediyor.

Yunanistan

Yunanistan'da daha önce 21.00-05.00 şeklinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 23.00-05.00 şeklinde güncellendi. İlçeler arası seyahat yasağı uygulanırken, kısa mesajla bildirim yapmak koşuluyla spor, alışveriş ve iş gibi sebeplerle evden çıkmaya izin verildi.

Ülkedeki genel karantina kapsamında 7 Kasım 2020'den bu yana restoran, kafe ve barların paket servis dışında hizmet vermediği Yunanistan'da 3 Mayıs'tan itibaren bu işletmeler, açık alanlardaki masalarında servis vermeye başlayabilecek.

Turizm sezonunu 15 Mayıs'ta açmaya hazırlanan ülkede, diğer kısıtlamaların da kademeli olarak gevşetilmesi bekleniyor.

3 Mayıs'ta açılacak restoranlarda, müşterilerin birbirinin sesini duymak için fiziki mesafeyi ihlal etme ihtimaline karşı müzik yasağı da uygulanacak.

Bulgaristan

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 hasta sayılarında azalma olması nedeniyle bugünden itibaren, pandemi döneminde kapalı kalan kumarhane ve gazino gibi tüm gece eğlence yerlerinin yeniden hizmete açılmasına izin verdi.

Nisanın başında iki haftalığına kapalı kalan lokantalar da yeniden hizmete açıldı. Spor salonları ve alışveriş merkezleri nisanda yeniden açıldı.

Danimarka

Kovid-19 önlemleri kapsamında Danimarka'da sadece marketler açık bırakıldı. Restoranlar, lokantalar evlere servis hizmeti verdi. Barlar ve diskolar geçen yıldan bu yana kapalı tutulurken, terası olan işletmelerde marketlerde olduğu gibi alkol satışı saat 22.00'den itibaren yasaklandı.

İsveç

Sürü bağışıklığı stratejisini izleyen ve Kovid-19'a karşı hafif önlemler alan İsveç'te "alkol tüketiminden kaynaklı sosyalleşmeden doğan virüs bulaşımı" oranının arttığı gözlemlenince Kasım 2020'den itibaren bazı yasaklar getirildi.

Kasım 2020-Şubat 2021 arasında saat 22.00'den sonra olan alkol satışı yasağı vakaların artmasıyla saat 20.30'a çekildi.

Hükümetin bu kararı, İsveç'teki birçok sağlık kuruluşu tarafından "geç kalınmış bir uygulama" olarak değerlendirildi.

Balkanlar

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanırken, kafe ve restoranlar saat 20.00'ye kadar hizmet veriyor.

Ülkenin diğer entitesi Sırp Cumhuriyeti'nde ise 22.00-06.00 saatleri arası alkol satışı yasaklanmıştı.

Sırbistan ve Hırvatistan'da da benzer şekilde 22.00-06.00 saatleri arasında alkol satışı yasaklandı, işletmelere gün içerisinde sadece teraslarında hizmet verme olanağı sağlandı.

Sokağa Çıkma Yasağı, Alkol, Mayıs, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa ülkeleri Kovid-19 dönemini yasaklarla geçiriyor - Son Dakika


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