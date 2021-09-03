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Avrupa ülkeleri Kovid-19 ile ilgili zorlayıcı tedbirler uyguluyor - Son Dakika

Avrupa ülkeleri Kovid-19 ile ilgili zorlayıcı tedbirler uyguluyor

03.09.2021 14:52
Avrupa ülkeleri Kovid-19 ile ilgili zorlayıcı tedbirler uyguluyor, System.String[]

Avrupa'da birçok ülke, sosyal hayatın pek çok alanında, vatandaşlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski taşımadığını belgelemesini zorunlu kılan tedbirleri devreye koyuyor.

Avrupa'da birçok ülke, sosyal hayatın pek çok alanında, vatandaşlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski taşımadığını belgelemesini zorunlu kılan tedbirleri devreye koyuyor.

Almanya'da kamusal alanlara, restoran, tiyatro, sinema gibi kapalı iç mekanlar ile açık havada konser gibi etkinliklere ancak aşı yaptıranlar, Kovid-19'a yakalanıp iyileşenler veya negatif test sonucu ibraz edenler girebiliyor.

Hızlı testlerin son 24 saat içinde yapılmış olması gerekiyor. Son 48 saat içinde yapılan PCR testleri de kabul ediliyor.

Fransa

Fransız hükümeti, 9 Ağustos itibarıyla Kovid-19 "sağlık ruhsatı" uygulaması başlattı. Bu kapsamda bölgeler arası yolculuklar, hastane, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve alışveriş merkezleri ile 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ve eğlence parklarına girişlerde Kovid-19 aşılarını tamamlayan, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi olan ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşenlere verilen karekod okutuluyor.

Ayrıca bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere de aşı zorunluluğu getirildi.

İspanya

Kovid-19 önlemleri özerk yönetimlere göre farklılık gösterse de birkaç bölge haricinde gece sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor.

Ülkede restoran ve barlar 01.00'de (bazı yerlerde 02.00) kapatılıyor. Kapalı alanlarda, konserlerde ve spor aktivitelerinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu devam ediyor.

Belçika

Belçika, bu ay başı itibarıyla Kovid-19 önlemlerinin neredeyse tamamını kaldırsa da büyük etkinliklerde halkın, aşılarının tam olduğunu, 48 saat içinde PCR testi yaptırarak negatif sonuç elde ettiklerini ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlayan belgeyi göstermeleri isteniyor.

Bulgaristan

7 Eylül'den itibaren 30 Ekim'e kadar geçerli olacak yeni önlemler kapsamında lokanta ve diğer mekanlarda mesai saatleri 07.00-23.00 olarak sınırlandırıldı. Müşteriler arasında 1,5 metre mesafe ve aynı masada en çok 6 kişi bulunması şartı koşuldu. Tam kapasite ile çalışmak isteyen mekanlarda hem personelin hem de müşterilerin tamamına aşı veya negatif test sonucu ya da Kovid-19'u atlatmış olma zorunluluğu getirildi.

Gece eğlence yerleri ve kumarhaneler geçici olarak hizmete kapatılırken konser ve sinema salonlarının yüzde 50 kapasiteyle çalışması ve maske takma şartları uygulanacak. Kapalı spor alanlarında etkinlikler seyircisiz gerçekleştirilecek; kongre, konferans, sempozyum gibi etkinliklerde salonlar, kapasitesinin yüzde 30'una kadar kullanılabilecek.

Yunanistan

Vatandaşların, tam aşılı olduklarını ya da test sonuçlarının negatif çıktığını Dijital Avrupa Aşı Sertifikası ile ispatlamaları isteniyor.

13 Eylül – 31 Mart döneminde tüm aşısız özel sektör ve kamu çalışanlarının masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla haftada bir test yaptırması şartının getirildiği ülkede uçak, gemi, tren ve otobüs yolculuklarında da aşı sertifikası sorulacak.

Kafe, bar, lokanta, eğlence merkezi gibi kapalı alanlar ile açık ve kapalı spor salonları, tiyatro, sinema, müze, arkeolojik alanlar ve spor salonlarında da aynı uygulama geçerli olacak.

COVIRAN Bereket, PCR Testi, Tiyatro, Konser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa ülkeleri Kovid-19 ile ilgili zorlayıcı tedbirler uyguluyor - Son Dakika


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