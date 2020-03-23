Avrupa ülkeleri Kovid-19 salgınına karşı tedbirlerini artırmaya devam ediyor - Son Dakika
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Avrupa ülkeleri Kovid-19 salgınına karşı tedbirlerini artırmaya devam ediyor

6 saat önce

Avrupa'nın tamamını etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı artarken, ülkeler de salgının daha fazla yayılmasını önlemek için ek tedbirler almaya devam ediyor.

Avrupa ülkeleri Kovid-19 salgınına karşı tedbirlerini artırmaya devam ediyor, System.String[]

Avrupa'nın tamamını etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı artarken, ülkeler de salgının daha fazla yayılmasını önlemek için ek tedbirler almaya devam ediyor.

Koronavirüs vaka sayısının 306'ya yükseldiği Hırvatistan'da dünden bu yana meydana gelen depremler halkı paniğe sevk etti. Uzmanlar, deprem korkusuyla dışarı çıkanlara sosyal mesafeyi korumaları çağrısı yapıyor.

Hırvatistan A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic ve futbolcular da yayınladıkları mesajla halka "Evde kalın" çağrısı yaptı.

Bosna Hersek'te de vaka sayısı 128'e yükselirken, ülkenin iki entitesi Bosna Hersek Federasyonu (FBİH) ve Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) belirli saat aralığına uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayanlar için soruşturma başlatılacağı açıklandı.

Sokağa çıkma yasağı uygulanan Yunanistan ise Türkiye ve İngiltere uçuşlarını 15 Nisan'a kadar durdurma kararı aldı. Yunanistan ile Türkiye arasında deniz ve kara ulaşımına da izin verilmiyor.

Kovid-19 nedeniyle 16 kişinin öldüğü Avusturya'da Sağlık Bakanlığı, virüs bulaşan kişi sayısının 3 bin 611'e çıktığını duyurdu.

Vakaların artışı tedbirleri de artırıyor

Çekya'da virüs nedeniyle ilk ölüm dün gerçekleşirken, vaka sayısının 1165'e ulaştığını aktaran yetkililer, Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkma ve sosyalleşmeyi kısıtlayıcı tedbirlerin de uzatılacağını açıkladı.

Polonya Sağlık Bakanlığı ise açıkladığı son verilerde, vaka sayısının 649'a, ölü sayısının 7'ye yükseldiğini duyurdu.

Vaka sayısının 167'ye, ölü sayısının ise 7'ye çıktığı Macaristan'da hükümetin, koronavirüse karşı tedbir amacıyla ülke genelinde 11 Mart'ta ilan ettiği "acil durum"un uzatılması tartışılıyor.

Bugüne kadar 3 bin 489 testin yapıldığı Slovakya'da ise vaka sayısı 185 olarak açıklandı.

Belçika'da vaka sayısı 342 artarak 3 bin 743'e ulaştı. 13 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 88'e yükseldi. Hastaneye kaldırılan kişi sayısı ise son 24 saatte 290 artarak 1643 oldu.

Romanya Sağlık Bakanlığı Acil Durumlar Bölüm Başkanı Raed Arafat, bugün Türkiye'den 200 bin maskenin askeri uçakla getirileceğini açıkladı. Ülkede sağlık malzemelerinde eksiklik olduğunu aktaran Arafat, gelecek yardımın tüm kliniklere hemen dağıtılacağını söyledi.

Fransa'nın Çevre İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Emmanuelle Wargon, sosyal medya hesabından, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, evinde kendisini karantinaya aldığını duyurdu.

Vaka sayıları Romanya'da 576, Fransa'da 16 bin 18, Danimarka'da 1450 ve Sırbistan'da 222 olarak açıklandı.

Koronavirüs, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:48 Kaynak: AA

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