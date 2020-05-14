Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor - Son Dakika

Avrupa'daki birçok ülke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri kaldırmayı sürdürüyor.

Polonya'da, salgınla mücadele amacıyla kapatılan kuaför ve güzellik salonları, 18 Mayıs itibarıyla yeniden açılacak.

Aynı tarihte ülkedeki restoran ve kafelerin de yeniden açılmasına izin verilirken, yetkililer kapalı ortamlarda sınırlı sayıda kişinin hizmet alabileceğine ve sosyal mesafeye uyulmasının önemine dikkati çekti.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, salgının yayılmasını önlemek için yabancıların ülkeye giriş çıkışlarının sıkı şekilde kontrol edildiği ülkede, yabancılara yönelik sınır kontrollerinin 12 Haziran'a kadar süreceği duyuruldu.

Can kaybının 869'a çıktığı Polonya'da, vaka sayısı ise 17 bin 469 oldu.

Çekya, komşularına sınırlarını açıyor

Avrupa Birliği (AB) içinde başta Almanya olmak üzere bazı ülkelerin komşularıyla sınırlarını yeniden açacağı açıklamalarına Çekya da katıldı. Başbakan Andrej Babis, Avusturya ve Slovakya ile sınırların 8 ya da 15 Haziran'da yeniden açılacağını duyurdu.

Salgın nedeniyle yaza yönelik çok sayıda etkinliğin iptal edildiği Çekya'da, bu alanda da esnemeye gidilirken, tatil kamplarına 27 Temmuz'dan itibaren izin verileceği açıklandı.

Çekya'daki vaka sayısı 8 bin 275, can kaybı ise 290 oldu.

Sırbistan'da 100 avroluk devlet yardımına yoğun ilgi

Sırbistan'da devletin 100 avroluk tek seferlik yardımı için başvurular dün başlarken, 24 saatte başvuran sayısı 2,5 milyona yaklaştı.

Maliye Bakanı Sinisa Mali, yaptığı açıklamada, başvuruların 5 Haziran'a kadar süreceğini belirterek, ödemelere ise yarından itibaren başlanacağını ifade etti.

Hırvatistan'da otobüs firmaları hükümetten destek bekliyor

Hırvatistan'da ise salgın nedeniyle zor günler geçiren otobüs firmaları, hükümetten destek talep etti.

Salgın nedeniyle yolcu taşımacılığı sektörünün büyük kayıplar verdiğine dikkat çeken sendika yetkilileri, 4 binden fazla çalışanın işsiz kalmak üzere olduğunu belirterek, hükümetten yardım istedi.

Sendika temsilcileri, hükümetin soruna el atmaması durumunda 500 ila 600 otobüs ve 4 binden fazla çalışanın katılımıyla başkent Zagreb'de protesto düzenlemeye de hazır olduklarını dile getirdi.

Öte yandan, Hırvatistan'da ilkokullar 11 Mayıs'ta açılmasına rağmen çok az sayıda öğrencinin okula geldiği bildirildi. Yalnızca dördüncü sınıfa kadar olanlar için okulda eğitim başlarken, sınıfların büyük çoğunluğu boş kaldı.

Slovenya'da kreş ve spor salonları açılıyor

Slovenya'da da salgının etkileri her geçen gün azalırken, son 24 saatte yapılan 1000 testten yalnızca 1 tanesinin pozitif çıktığı bildirildi.

Başbakan Janes Jansa, ülkede Kovid-19 salgınının kontrol altına alındığını belirterek, hükümetin yakın zamanda salgının sona erdiğini duyurmaya hazırlandığını söyledi.

Bu arada, Slovenya'da 18 Mayıs'ta kreşlerin, 23 Mayıs'ta ise spor salonlarının yeniden açılacağı bildirildi.