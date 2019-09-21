Son Dakika Haberleri: Avrupa ülkelerinde cinsel rüşt yaşı kaç?
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Avrupa ülkelerinde cinsel rüşt yaşı kaç?

35 dakika önce

Avrupa’da cinsel rüşt yaşı ülkeden ülkeye farlılık arz ediyor. Avusturya, Almanya, ve İtalya'nın da aralarında olduğu ülkeler cinsel rüşt yaşının en düşük olduğu yerler.

Avrupa ülkelerinde cinsel rüşt yaşı kaç?, System.String[]

En son Belçika'da ceza yasasında yapılan değişiklikle 16 olan cinsel ilişkide rıza yaş sınırı 14'e düşürülmüştü. Ancak söz konusu düzenlemeye göre bu yaştaki birinin ilişkiye girdiği kişiyle arasındaki yaş farkı 5'ten fazlaysa yaşı büyük olan tecavüz suçuyla yargılanacak.


Avrupa'da cinsel rüşt yaşı ülkeden ülkeye farlılık arz ediyor. Avusturya, Almanya, ve İtalya'nın da aralarında olduğu ülkeler cinsel rüşt yaşının en düşük olduğu yerler.

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Avusturya, Almanya, İtalya, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:15 
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