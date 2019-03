Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'in zorlu sınamalardan geçtiğini belirterek, "Karşı karşıya olduğumuz meselelerin sayısı azalmamış, bilakis artmıştır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'in zorlu sınamalardan geçtiğini belirterek, "Karşı karşıya olduğumuz meselelerin sayısı azalmamış, bilakis artmıştır. İsrail Hükümeti'nin, Filistin halkının tarihi ve meşru haklarını hedef almasının yanı sıra diğer bazı aktörler de tek taraflı ve yasa dışı fiilleriyle bölgenin istikrarını bozmayı amaçlamaktadır." dedi.



Çavuşoğlu, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kısa bir süre önce vefat eden Filistin'in İstanbul Başkonsolosu Abdulkerim Hatip'e ve tüm Filistinli şehitlere Allah'tan rahmet diledi.



Açılışını yaptıkları konferansın, Filistin'in dış ilişkilerinin geliştirilmesi ve özellikle Filistin davasının dünyaya aktarılması bakımından müspet neticeler vereceğine inandığını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Filistin zorlu sınamalardan geçmektedir. Karşı karşıya olduğumuz meselelerin sayısı azalmamış, bilakis artmıştır. İsrail Hükümeti'nin, Filistin halkının tarihi ve meşru haklarını hedef almasının yanı sıra diğer bazı aktörler de tek taraflı ve yasa dışı fiilleriyle bölgenin istikrarını bozmayı amaçlamaktadır. Türkiye, uluslararası arenada Filistin davasının müdafaası konusunda her zaman ön planda yer almaktadır.



Geçtiğimiz dönemde İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde İstanbul'da Filistin konulu iki olağanüstü İslam Zirvesi tertipledik. Ayrıca çok değerli kardeşim Bakan Riyad Malki ile birlikte BM Genel Kurulu'nu harekete geçirerek, Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik her girişimi hükümsüz kılan bir kararın ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini sağladık. Aynı şekilde İsrail güvenlik güçlerinin tekrar eden saldırıları karşısında Filistinli sivillere korunma sağlanması konusunda da yine BM Genel Kurulu'nda ezici çoğunlukta bir karar çıkarmayı birlikte başardık."



"İsrail yaşananlardan ders almak yerine aynı hataları tekrarlamaktadır"



Çavuşoğlu, Filistin davasının uluslararası toplumun gündeminde muhafaza edilmesinin önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İsrail yaşananlardan ders almak yerine aynı hataları tekrarlamaktadır. Gazze'deki insanlık dışı ablukayı sürdüren İsrail, iki devletli çözümü devre dışı bırakmaya yönelik şiddetten beslenen pervasız bir kampanya yürütmektedir. Geçen yıl İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen sözde Ulus Devlet Yasası da bu zihniyeti yansıtan yeni bir örnek olmuştur. Bu tür girişimlerin, diyalog ve diplomasi yoluyla adil ve kalıcı bir barışa ulaşma hedefimizi gölgelemesine asla izin vermeyeceğiz. İsrail, yasa dışı faaliyetlerini yoğunlaştırdıkça biz uluslararası sahada barış ve adalet için daha fazla çaba göstereceğiz.



Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün muhafazası, dış politikamızın önceliklerinden bir tanesidir. Bu, bizim için kutsal bir davadır. Kudüs'teki adaletsizliğe uluslararası toplumun dikkatini çekmek için her türlü çabayı gösteriyoruz."



Geçen aralık ayında İstanbul'da Kudüs için parlamenter birliğinin ikinci konferansını düzenlediklerini hatırlatan Çavuşoğlu, söz konusu toplantıya Latin Amerika'dan Orta Asya'ya, Afrika'dan Avrupa'ya kadar dünyanın dört bir köşesinden yüzlerce temsilcinin katılım sağlamasının Filistin davasına küresel düzeyde verilen güçlü desteğin önemli bir göstergesini teşkil ettiğini ve umut verdiğini söyledi.



"Kudüs'ün statüsünün tek taraflı fiillerle değiştirilmesi mümkün değildir"



İsrail'in Kudüs'te yeni oldubittiler yaratma gayretlerini endişeyle takip ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Kudüs'ün statüsünün tek taraflı fiillerle değiştirilmesi mümkün değildir, buna da asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.



Çavuşoğlu, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasının bir seçenek değil, zorunluluk olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Kendi topraklarında işgal ve abluka altında değil, refah ve huzur içinde yaşamak Filistin halkının tarihi ve meşru hakkıdır. Hiçbir ülkenin bu hakkı gasbetmeye gücü yetmeyecektir. Sahadaki durum bakımından Orta Doğu barış sürecinin acilen canlandırılması gerekmektedir. Daha önce pek çok kez ifade ettiğimiz gibi uygulanması mümkün olmayan Filistinlilerin haklarını gözardı edecek hiçbir barış planı, uluslararası kamuoyu nezdinde kabul görmeyecektir. Çözüm iddiası taşıyan her girişimin yapıcı, dengeli, samimi olması önem taşımaktadır. Filistin'de statükonun sürdürülemeyeceği aşikar olmuştur. İki devletli çözümü savunduğunu söyleyen her ülkenin İsrail'i tanıdığı gibi artık Filistin Devleti'ni de tanıması gerekmektedir. Bu yönde çok çaba sarf ediyoruz. Bugüne kadar Filistin Devleti'ni tanımayan başta Avrupa ülkeleri olmak üzere her ülke nezdinde bundan sonra da temaslarımızı sürdüreceğiz."



"Türkiye'nin Filistin'e yardımı 460 milyon doları aştı"



Filistin halkı için tüm imkanlar ve kurumlarla seferber olmaya devam edeceklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2005 yılından bu yana Filistin'e yaptığı yardımın 460 milyon doları aştığını, TİKA Filistin Ofisi'nin 2006'dan itibaren hayata geçirdiği projelerin sayısının 550'ye ulaştığını söyledi.



Bu projelerle Filistin'in dış desteğe ihtiyaç duymayacak şekilde güçlü ve sürdürülebilir ekonomiye kavuşmasını hedeflediklerini aktaran Çavuşoğlu, Filistin'e verdikleri desteğin önemli bir bölümünü de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) katkılarının teşkil ettiğini belirtti.



"UNRWA son dönemde hedef tahtası haline geldi"



UNRWA'nın son dönemde hedef tahtası haline geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, ABD'nin bu kuruluşa anlaşılması güç bir siyasi motivasyonla yaklaşarak katkısını sonlandırma kararı almasının zorlu bir süreci başlattığını belirtti.



UNRWA Danışma Komitesi Başkanı olarak ajansın karşı karşıya bulunduğu mali krizin üstesinden gelinmesi için diğer ülkelerle eş güdüm içinde yoğun bir çaba sarf ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, en son BM Genel Kurulu'nda Türkiye, Japonya, İsveç, Almanya ve AB'nin ev sahipliğinde bir konferans düzenlediklerini, birçok ülkenin katkı vermesini sağladıklarını, bu çabalarının devam edeceğini, Türkiye olarak da UNRWA'ya katkılarını artıracaklarını söyledi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sorunların kısa vadede aşılmış görüldüğünü ancak ajansa desteğin gelecek dönemde de tüm uluslararası camia tarafından verilmesinin elzem olduğunu ifade ederek, "Bu noktada Filistin halkı için topladığı 1 milyon dolar tutarında yardımı UNRWA'ya bağışlama kararı alan Afganistan'a en içten şükranlarımı sunuyorum. Birazdan gerçekleştireceğimiz törenle bu yardımı ajans yetkililerine takdim edeceğiz." dedi.



"Afgan halkı uluslararası kardeşliğin en güzel örneklerinden birini sergiledi"



Afgan halkının da zor şartlar altında yaşadığını belirten Çavuşolu, "Afgan halkı bu asil davranışıyla uluslararası kardeşliğin en güzel örneklerinden birini sergilemiştir. Buradan tüm Afgan halkına gönülden şükranlarımızı gönderiyoruz. Bu gayretlerin en önemli neticesi, yardım kesme tehditleriyle boyun eğdirilmeye çalışılan Filistin halkının asla ve asla yalnız bırakılmayacağını göstermesidir. Filistin davasının müdafaası için önümüzdeki dönemde BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası platformlarda alınan kararların uygulanmasının da takipçisi olacağız." diye konuştu.



Bakan Çavuşoğlu, Türkiye olarak, bölgede var olan çatışmaların durdurulması, sivil savaşların sonlandırılması ve diğer kardeş ülkelerdeki istikrarın ve huzurun güçlenmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.



"İran'a yönelik yaptırımları doğru bulmuyoruz"



İki gün önce Londra'da Ürdün Konferansı'na katılarak, Ürdün'e olan desteklerini yinelediklerini aktaran Çavuşoğlu, Ürdün'ün güçlü ve istikrarlı olmasının Türkiye için önemli ama Filistin için de elzem olduğunu vurguladı. Orada İsrail'in, Ürdün'e yönelik çıkardığı zorlukları da gündeme getirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Özellikle Ürdün üzerinden Kudüs'e geçmek isteyenlere İsrail'in çıkardığı zorlukların da altını çizdik. Şimdi Irak'ın yeniden inşası için yoğun çaba sarf ediyoruz. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Irak ziyaretini gerçekleştirdiğini öğrendim. Irak da bizim için önemli bir ülkedir. Bu işgalden ve seçimlerden sonra yeniden ayağa kalkması bizim için önemlidir. İran'a yönelik yaptırımları doğru bulmuyoruz ve İran'ın bu şekilde köşeye sıkıştırılmasının bölge için de çok riskli ve tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. İran'a yönelik desteğimizi de sürdüreceğiz.



Aynı şekilde Yemen ve Libya'daki savaşların durdurulması için bu sene çok daha fazla çaba sarf edeceğiz. Kardeş ülkelerde gözyaşının ve akan kanın durdurulması için Türkiye her zaman yoğun çaba sarf edecektir."



Her türlü engelleme çabalarına rağmen Filistin halkının kendi devletinde birlik ve huzur içinde yaşayacağı günlerin er ya da geç geleceğini belirten Çavuşoğlu, "Türkiye elindeki tüm imkanlarla Filistin'in hürriyeti ve uluslararası alandaki mücadelesini sürdürecektir." dedi.



Bakan Çavuşoğlu konuşmasının ardından toplantıya katılan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki ve büyükelçilerle aile fotoğrafı çektirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dün Attığı Golle Gündem Olan Nazım Sangare, Türk Milli Takımında Oynamak İstiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan-Hindistan Kriziyle İlgili Konuştu:Yangına Körükle Gitmenin Faydası Yok

ABD'li Spekülatör George Soros'un 136 Derneğe 17 Milyon Lira Aktardığı Tespit Edildi

Mansur Yavaş'ın Mal Varlığı Dudak Uçuklattı